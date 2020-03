Kulturgericht

„Trio Venga“ am 29.Feber im Kulturforum in Eberau Gepostet von redaktion on 26.2.2020 • In der Kategorie Konzerte Fetziger Gipsyjazz, Flamencoklänge, die unter die Haut gehen, Eigenkompositionen und Jazzstandards in originellen Arrangements – das ist die Musik von „Trio Venga“.

Trio Venga, das sind Sabine Linecker(Gesang, Kontrabass, Gitarre), Michael Brandl(Gitarre) und Geri Sauberer( Perkussion). Sie gastieren am 29. Feber 2020 im Kulturforum in Eberau. Tickets:12 Euro im Vorverkauf. Telefonisch oder per Mail im Kulturforum erhältlich( office @ kufos.at), aber auch in jeder Filiale der Raiffeisenbezirksbank Güssing.

Abendkasse: 15 Euro

Beginn 19:30 Uhr

