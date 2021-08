Christian Kolonovits taktet Jubiläumsausstellung in Schlaining ein

+1

Wenn Christian Kolonovits namhafte Künstlerinnen und Künstler aus dem Burgenland zusammentrommelt, dann ist etwas Großes geplant! Anlässlich 100 Jahre Burgenland finden aktuell im Franz Liszt Konzertsaal in Raiding Proben und Aufnahmen für die Jubiläumsausstellungs-Eröffnung in Schlaining statt. Der Festakt wird am 14. August live gestreamt.

Christian Kolonovits bei den Proben und Aufnahmen zum Jubiläumsfestakt – Fotocredit: KBB

Nach umfassender Sanierung der Burg Schlaining feiert dort am 14. und 15. August 2021 die Ausstellung „Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte“ ein feierliches Eröffnungswochenende. Ein besonderes Highlight des live gestreamten Festaktes am 1. Eröffnungstag stellt ohne Zweifel die neu arrangierte Landeshymne von Christian Kolonovits dar. Diese einzigartige Neuinterpretation würdigt das Burgenland in all seiner Vielfalt und läutet damit die nächsten hundert Jahre ein. Interpretiert wird sie gemeinsam von namhaften Musikerinnen und Musikern aus dem Burgenland. Die finalen Proben und Tonaufnahmen zu diesem neuen Werk laufen im Franz Liszt Konzertsaal in Raiding bereits auf Hochtouren.



Am Samstag, den 14. August, wird der Festakt zur Jubiläumsausstellung mit einem 40-köpfigen Orchester und einem Chor unter der musikalischen Leitung von Komponisten und Musikproduzenten Christian Kolonovits eröffnet. Auch Spitzenbands wie die Krowodnrocker von Bruji, das erfolgreiche Indie-Duo Cari Cari und die international gefeierte Band Opus werden ein Fixpunkt des Eröffnungskonzertes sein. Durch den Abend führt Publikumsliebling und Generalintendant Alfons Haider mit zahlreichen Interviewgästen, wie etwa dem Burgherren Mag. Norbert Darabos und Ausstellungskurator DDr. Oliver Rathkolb.



Einen Live-Stream der Feierlichkeiten wird es ebenso geben. Zu sehen ist die Übertragung am 14. August ab 19.30 Uhr sowohl in der ORF TVthek, als auch in Form eines Public-Viewings am Hauptplatz von Stadtschlaining, zu dem alle eingeladen sind.