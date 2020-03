Kulturgericht

Dinner & Show – Eine spiritistische Séance am 21. März Gepostet von redaktion on 4.3.2020 • In der Kategorie News Die Séance ist in Österreich eine einzigartige Veranstaltung und erstmalig auf Burg Forchtenstein zu sehen. Direktor Karo und Frl. Amanda von Öser begleiten Sie als Ihre Gastgeber in die Welt des geheimnisvollen Spiritismus. Erleben Sie verblüffende und außergewöhnliche spiritistische Phänomene wie schon das Publikum anno 1884 in den Wiener Salons. Zwischen den Akten wird ein elegantes 3 Gänge-Menü serviert. Gedankenlesen, Telekinese, Geisterbotschaften, schwebende Tische und viele andere außersinnliche Effekte werden Sie in die Anderswelt entrücken.

Menü Das Menü vom Restaurant Kukuruzstubn:

Vorspeisenvariation mit Lachsröllchen, Oliventerrine, gefülltes Ei Jourgebäck Tafelspitz mit Semmelkren, Schnittlauchsauce, Apfelkren, Erdäpfeln Vegetarische Variante: Ravioli mit Spinat & Käsesauce Somlauer Nockerl* *Wir bitten rechtzeitig um Vorbestellung der vegetarischen Variante. Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien bitten wir ebenso schriftlich bekannt zu geben, damit diese berücksichtigt werden können: burg-forchtenstein@esterhazy.at oder t: +43 26262/ 812 12 Ablauf Einlass: 18.30 Uhr Beginn: 19.00 Uhr Ende: ca. 22.00 Uhr

