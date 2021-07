FM4 Frequency Festival 2021 findet nicht statt

+1

Diese Email haben wir gerade erhalten:

Wir haben alles versucht! Gekämpft, gemeinsam endlich wieder mehrere Tage und Nächte feiern zu können, neue Freundschaften zu schließen, den chilligsten Badeurlaub an der Traisen zu verbringen und den grauen Alltag in jede Menge Farbe zu tauchen. Wir sind an unsere Grenzen gegangen, um die schönste Reunion des Jahres zu ermöglichen.

Seit heute ist es jedoch traurige Gewissheit, dass wir allen Bemühungen zum Trotz und mit dem strengsten COVID-19-Konzept von ganz Österreich, den Konflikt mit dem Virus abermals nicht gewinnen können. Die Stadt St. Pölten hat gestern entschieden, dass das FM4 FREQUENCY Festival aufgrund der derzeit wieder ansteigenden COVID-19 Fälle nicht stattfinden kann. Davon werden wir uns aber keinesfalls entmutigen lassen, sondern angestrengt weiterarbeiten, damit 2022 gemeinsam mit Euch und allen Besuchern endlich unser Jahr wird!

Passt gut auf euch auf, bleibt weiterhin gesund und optimistisch, damit wir uns im August 2022 wieder in die Arme fallen können.



FM4 FREQUENCY Festival 2022, 18. – 20. August, GREENPARK St. Pölten.

Alle Infos zum Ticket Swap und zur Gutscheinregelung folgen in Kürze!

Delta-Variante in Vormarsch: FM4 FREQUENCY Festival findet 2021 nicht statt



Nach intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten gibt es nun ein Ergebnis: Das FM4 FREQUENCY 2021 wird nicht stattfinden.

„Die Gesundheit der Bevölkerung ist für mich das Wichtigste“, erklärt Bürgermeister Matthias Stadler. „Mir tut die Jugend leid, wir haben alle hart daran gearbeitet, dass das FM4 FREQUENCY Festival heuer wieder durchgeführt werden kann, aber die Delta-Variante macht alles zunichte. Wir haben eine jahrelange sehr gute Partnerschaft mit dem Veranstalter – deshalb haben wir es uns nicht einfach gemacht: Trotz ausgeklügelter Konzepte sind wir nach intensiven Gesprächen mit dem Veranstalter aufgrund der aktuellen Ereignisse zum Schluss gekommen, dass wir das Risiko nicht eingehen“, nimmt Stadler Bezug auf den aktuellen Vormarsch der Delta-Variante und die Ansteckungen am Festival in Utrecht. Auch in St. Pölten ist diese ansteckendere Variante im Vormarsch. Aufgrund dieser Entwicklungen wäre die Durchführung gegenüber der eigenen Bevölkerung aber auch gegenüber den Festival-BesucherInnen nicht zu verantworten gewesen.



Gutachten als Basis der Verordnung

Für die Stadt St. Pölten wird nach Einholung eines Gutachtens von Univ.Prof. Florian Thalhammer eine Verordnung erlassen, in der Veranstaltungen im Freien, an denen mehr als 1.500 Personen indoor und mehr als 3.000 outdoor teilnehmen sollen und die länger als einen Kalendertag dauern, untersagt werden. Daneben wird für die übrigen Veranstaltungen die 3G-Regel weiter fortgesetzt und muss ein COVID-Konzept erstellt werden. Diese Maßnahme ist notwendig geworden, da die Verordnung des Bundesministers mit 28.07.2021 ausläuft. Die Veranstalter benötigen Planungssicherheit, ein weiteres Zuwarten, ob der Bund eine Nachfolgeverordnung erlässt oder nicht, wäre unfair. Die Stadt St. Pölten steht für Fairness, Sicherheit und Zuverlässigkeit.



Das Festival kommt 2022 noch stärker zurück

„Seit dem grünen Licht der Bundesregierung Ende Mai, dass das FM4 FREQUENCY Festivalstattfinden darf, haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um alle Auflagen mit allerhöchster Genauigkeit und Sicherheit zu erfüllen. Umso größer ist natürlich die Enttäuschung, dass wir zu diesem Zeitpunkt nun nicht mehr weitermachen dürfen. 2022 kommen wir noch stärker zurück“, verspricht Veranstalter Harry Jenner. „Nächstes Jahr wird das Frequency Festival in St. Pölten wieder voll durchstarten können“, unterstreicht auch Bürgermeister Matthias Stadler.

Wir sind uns selbstverständlich bewusst, dass die nunmehrige Situation des FM4 FREQUENCY Festivals Fragen zu anderen Veranstaltungen und somit auch zum NOVA ROCK Encore Festival am 11. September 2021 im Stadion Wiener Neustadt erlaubt.



Das NOVA ROCK Encore Festival ist weiterhin geplant, da für diese Art der Veranstaltung gänzlich andere Richtlinien gelten. Selbstverständlich gibt es auch hier ein umfassendes Sicherheitskonzept mit 3G Regel.



Dazu Bürgermeister Klaus Schneeberger:



„Trotz der Absage des mehrtägigen Frequency Festivals im August in St. Pölten, halten wir, die Stadt Wiener Neustadt zusammen mit dem Veranstalter, am eintägigen Festival NOVA ROCK Encore am 11. September 2021 im Stadion Wiener Neustadt, unter Einhaltung der geltenden COVID-19 Richtlinien, fest.

Zumal es sich hier nur um einen Tag, ohne Campen sowie um eine deutlich geringere Kapazität handelt.

Deshalb steht zum aktuellen Zeitpunkt keine Absage zur Diskussion.

Das NOVA ROCK Encore Festival ist einer der wichtigsten Fixpunkte im Veranstaltungskalender 2021 und auch ich persönlich freue mich schon sehr darauf.“