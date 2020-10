Kulturgericht

Frank Hoffmanns Kultserie „Trailer“ feiert ihr „Revival“ Gepostet von redaktion on 20.10.2020 • In der Kategorie News Am Freitag hieß es zum ersten Mal in der Landesgalerie Burgenland „Film ab bitte“ für „Casablanca“ mit Ingrid Bergman und Humphrey Bogart. Bei vollem Haus führte der charismatische Filmexperte Frank Hoffmann persönlich durch den Abend und präsentierte mit äußerst angenehmer Stimme den Klassiker „Casablanca“, ergänzt mit Geschichten aus seinem Leben. Frank Hoffmann präsentiert in der Landesgalerie Burgenland alte Klassiker und Kultfilme der Filmgeschichte. Am 20.11 folgt „Denn sie wissen nicht was sie tun“ mit James Dean und Natalie Wood.Weitere Themenschwerpunkte werden Polit-Thriller, berühmte Regisseure oder legendäre HollywoodschauspielerInnen sein. Eintritt: € 12,-Euro inklusive kulinarischerÜberraschung Der Schauspieler Frank Hoffmann wird persönlich durch den Abend führen und alte Klassiker der Filmgeschichte präsentieren. Der geborene Dresdner ist bekannt durch seine Rolle als Gestalter und Präsentator der Filmvorschau „TRAILER“ im ORF-TV.

