Kulturgericht

Gepostet von redaktion on 8.10.2020 • In der Kategorie News

16.Oktober 2020 –18. Dezember 2020

19. Februar 2021 –11. Juni 2021

Gustostückerl, Perlen und Highlights der aktuellen Kinosaison, dafür stand die beliebte ORF-Sendung „Trailer“, die Frank Hoffmann nicht nur moderierte, sondern als Person verkörperte.

Nun ist es wieder soweit: Der charismatische Filmexperte mit der äußerst angenehmen Stimme präsentiert in der Landesgalerie Burgenland alte Klassiker und Kultfilme der Filmgeschichte. Am Freitag, 16. Oktober heißt es das erste Mal von Frank Hoffmann „Film ab bitte“ für „Casablanca“ mit Ingrid Bergmann und Humphrey Bogart. Am 20.11 folgt „Denn sie wissen nicht was sie tun“ mit James Dean und Natalie Wood. Schließlich startet am 18.12. mit „Fahrenheit 451“ eine Oskar Werner-Retrospektive, die 2021 fortgesetzt wird. Weitere Themenschwerpunkte werden Polit-Thriller, berühmte Regisseure oder legendäre HollywoodschauspielerInnen sein.

Eintritt: € 12,-Euro inklusive kulinarischer Überraschung

Der Schauspieler Frank Hoffmann wird persönlich durch den Abend führen und alte Klassiker der Filmgeschichte präsentieren. Der geborene Dresdner ist bekannt durch seine Rolle als Gestalter und Präsentator der Filmvorschau „TRAILER“ im ORF-TV