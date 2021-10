Freiluft Fotoausstellung ERINNERUNGEN

+1

Samstag, 17:00 Uhr Hauptplatz Stoob (vorm Gemeindeamt)

Die Eröffnung werden Initiator Bürgermeister Stutzenstein und Kurator Nick Wukovits vornehmen.

Um 19 beginnt übrigens im Töpfermuseum die lange Nacht der Museen

Erinnerungen

Stoob vor 100 Jahren

Sie sind nicht zu übersehen, die insgesamt 27 großflächigen Plakate, die seit Wochen nach und nach in der Gemeinde Stoob aufgehängt wurden. Bürgermeister Stutzenstein gab den Anstoß dazu und Nick Wukovits setzte die Initiative mit Hilfe der Bevölkerung und der Gemeinde um. Das Burgenland feiert seine 100jährige Zugehörigkeit zu Österreich und mit der Freiluft-Ausstellung ERINNERUNGEN kann man in Stoob eindrucksvoll zurückblicken. Knapp 6 Quadratmeter große Bilder aus den Jahren 1900 bis 1938 machen das möglich.

Mit dem WEG DER ERINNERUNGEN hat Nick Wukovits für alle die das wollen, einen Guide entwickelt, der die Interessenten durch die Ausstellung und durch Stoob führt.

Neben jedem Bild hängt ein QR Code, dieser lässt sich mit dem Smartphone einscannen. Einfach die Kamera draufhalten und das internetfähige Handy öffnet automatisch eine Website. Auf dieser Website finden sich dann Informationen zum Bild und eine Beschreibung, wie Sie zum nächsten Bild kommen.

Wer’s lieber analog hat: neben dem Plakat hängt auch der jeweilige Text in Papierform.



Gewinnspiele

Wenn Sie ein Selfie von Ihnen und einem der 27 ausgesuchten Plakate im Hintergrund in den sozialen Medien mit dem Hashtag (#) TOEPFERDORFSTOOB posten, nehmen Sie an einer Verlosung teil. Zu Gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine im Wert von 50 €.

Auf diesen Plattformen können Sie posten: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, Linkedin.

Sticker sammeln

Und für alle SammlerInnen: In den Stoober Lokalen Weiberwirtschaft, GH Ignaz, Binder und Plitzerl, auf der Gemeinde und im Töpferstadl am Hauptplatz liegen Sticker-Blätter auf. Bei jedem Plakat finden Sie dazu passende Abziehbilder. Diese kleben Sie ein. Wer alle 28 Sticker gesammelt hat und uns dies wissen lässt (ebenfalls mit Hashtag TOEPFERDORFSTOOB posten, oder ein Mail an nick@nickart.at oder auf der Gemeinde vorzeigen), nimmt an unserem Gewinnspiel teil, und er/sie erhält ein (nicht ganz ernst gemeintes) Video mit persönlichen Dankesworten des Stoober Bürgermeisters.



Eröffnung der Ausstellung

Samstag, 2. Oktober, 17:00 Uhr am Hauptplatz, vor dem Rathaus von Stoob.