Herbstvorlesestunde

+1

Do 04. November 2021,16.30-17.30 Uhr

Kinderbibliothek im Literaturhaus Mattersburg

für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Wir lassen es herbsteln! Wir blättern in Herbstbüchern und sehen uns an, wie Wind und Wetter unsere Gärten und den Wald verändern und wie sich Klein und Groß für die kalte Jahreszeit vorbereiten. Wir machen es uns gemütlich, stöbern in der Bibliothek und basteln nach dem Vorlesen ein Eichkatzerl aus buntem Laub und Papier.

Seid ihr dabei?

Eingeladen sind alle Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren.

Nach Möglichkeit bitte mit dem Kindergarten-Corona Test, für Begleitpersonen gelten die aktuellen Corona-Sicherheitsmaßnahmen.

Anmeldung erforderlich unter:

andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at

Eintritt: Freie Spende