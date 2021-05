In interessanten Zeiten leben – Retrospektive Sepp Laubner

50 Jahre für die Kunst



27. Mai 2021 – 05. September 2021



Anlässlich „100 Jahre Burgenland“ widmet sich die Ausstellung „In interessanten Zeiten leben“ einem der ganz Großen der burgenländischen Kunstszene – Sepp Laubner. In den 70er Jahren wurde er als „Der junge Wilde“ des Burgenlandes bezeichnet. Ausstellungen ins europäische Ausland und auch nach New York gingen einher mit vielfachen Auszeichnungen. Kurz vor seinem Ableben plante Laubner diese Retrospektive, die ihm das Land Burgenland anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums widmet. Coronabedingt findet die Eröffnung mit einer maximalen Besucheranzahl von 30 Personen statt und wird ergänzend via Livestream auf Facebook gestreamt.

Sepp Lauber @Paul Simak

Seit Beginn seines künstlerischen Schaffens nimmt Sepp Laubner in seinen Werken Strömungen der Zeit auf und bringt sie mit einer spürbaren Vitalität auf die Leinwand. In interessanten Zeiten leben! – die künstlerische Reflexion durch Beobachtungen und Herausforderungen werden sichtbar in der Farbwucht und Dynamik auf großen Flächen bis hin zu zarten Verläufen in die Zurückgezogenheit kleiner Formate.



In der Retrospektive wird Laubners Entwicklung sehr deutlich. Die anfangs noch erkennbaren burgenländischen Naturszenerien lösen sich zunehmend in einem Pigmentwirbel auf. Die Komposition von Farben, Linien und Kontrasten werden immer abstrakter und gleichzeitig fühlt der Betrachter eine satte Kraft und Sinnlichkeit. Lässt man sich kontemplativ auf Laubners Bilder ein, so spürt man intuitiv pannonische Lebenswelten. Laubners abstrakte Malerei der Gegenwart ist expressionistisch. Ein Blick in die Vergangenheit erzählt interessante Geschichten von interessanten Zeiten.



KuratorInnen: Mag. Margit Fröhlich, Dr. Günter Unger

Anmeldung zur Ausstellungseröffnung unter:office@landesgalerie-burgenland.at



Sonderpostamt Sepp Laubner

Donnerstag, 27. Mai 2021, 16:00 – 20:00 Uhr

freier Eintritt



Der Livestream zur Ausstellungseröffnung startet am 26. Mai | 19 Uhr.

Link zum Livestream:

https://www.facebook.com/landesgalerie.burgenland



Ab 27. Mai nachzusehen auf unserer Videoplattform: https://kulturbetriebe.at/wirsindkultur-bewegtbilder/