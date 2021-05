+1

15 Veranstaltungen – 12 Konzerte und 3 Silent Cinemas – stehen bis Anfang September am Programm. Das erste Konzert findet bereits am 3. Juni statt: „Schilfgürtel“ spielen ab 18.30 Uhr in der Fußgängerzone auf.

Für die Termine im Juni gilt: Die Schanigärten der umliegenden Gastronomen sind der Eventbereich. Konsumationen können nach der derzeitigen Verordnung rein dort stattfinden. Weiters gibt es eine kleine Anzahl an Liegestühlen, die im Sicherheitsabstand zueinander aufgestellt sind. Bitte beachten Sie die 3-G-Regel für die Sitzplätze in den Gaststätten.

Getestet zum 1. Konzert

Für Kurzentschlossene besteht am Donnerstag zwischen 17.30 und 18.30 Uhr die Möglichkeit bei Mag. Job’s Marienapotheke oder zwischen 17.00 und 18.00 Uhr in der Salvator Apotheke einen COVID-19 Antigen Schnelltest durchführen zu lassen.

Mehr auf eisenstadt.at