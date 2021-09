Musikalisches Finale beim LakeSound Breitenbrunn

+1

Bevor die letzten warmen Sommertage vorbei sind, wird es im Seebad Breitenbrunn nochmal so richtig heiß. Der Nino aus Wien, Worried Man (Herbert Janata) und Thomas Andreas Beck heizen dem Publikum ein letztes Mal beim LakeSound, am 10. September, mit ihren Liedern so richtig ein.

Amadeus Austrian Music Award Gewinner Der Nino aus Wien prägt seit über 12 Jahren die deutschsprachige Musikszene. Die Kombination aus dem Wienerlied und seinem Hirschstettner Soul bringen den jungen Künstler regelmäßig in die FM4-Chartliste.



Herbert Janata Frontman und Mastermind der ersten Dialektband Österreichs – der ,Worried Men Skiffle Group‘ – hat die Musiklandschaft radikal verändert und geprägt: Die gegenwärtigen Liedermachergeneration (wie z.B.: Der Nino aus Wien, Voodoo Jürgens oder seinem Sohn Sebastian Janata) sind untrennbar verwoben mit den Einflüssen seines Lebenswerkes. Aktuell bildet er gemeinsam mit seinem Sohn Sebastian (Ja, Panik) die Formation ‚Worried Man and Worried Boy‘.



Dieses Mal auch auf der Bühne dabei ist der Kurator des LakeSounds, Thomas Andreas Beck. Seit mehr als 30 Jahren ist Beck in der Musikszene bekannt. 2021 meldet er sich mit seinem neuen Album „Alles brennt“ zurück. Seine sehr ruhigen und eindringlichen Songs wird er an diesem Abend präsentieren.



„Wir freuen uns sehr, dass wir erneut dank Kurator Thomas Andres Beck großartige heimische Liedermacher für den letzten Veranstaltungsabend gewinnen konnten“, so Jürgen Narath Gesamtleiter Immobilien bei Esterhazy.



Anmeldungen für den 10. September sind ab sofort unter events@seebad-breitenbrunn.at möglich.



Erfolgreiche Eventserie LakeSound neigt sich dem Ende zu

In gemütlicher Sonnenuntergangsatmosphäre füllte sich bereits an zwei der drei geplanten Veranstaltungsabenden das Seebad Breitenbrunn mit vielen musikbegeisterten Besucher. Diese konnten bereits den Klängen von Künstlern wie Martin Klein, Anna Mabo, der Musikgruppe Oehl, der all-female Band DIVES und der Local Band Chelios lauschen. Jede diese Veranstaltungen war bis auf den letzten Platz hin ausreserviert.



Wer noch gerne die letzten warmen Sommer- und Herbsttage genießen möchte – das Seebad Breitenbrunn hat bis 30. September 2021 täglich von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen über das kulinarische Angebot, den Wassersportaktivitäten sowie Eintrittspreise können auf www.seebad-breitenbrunn.com nachgelesen