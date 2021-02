Kulturgericht

Zeichen der Zeit | Künstlergruppe Burgenland kgb polychrom Ausstellungseröffnung per Livestream Gepostet von redaktion on 22.1.2021 • In der Kategorie News 04. Februar 2021 | 19:00 Uhr



Die Eröffnung der Ausstellung „Zeichen der Zeit“ der Künstlergruppe „kgb polychrom“ gibt es dieses Jahr als virtuellen Livestream.



Als „Apotheose des Hässlichen“ wurden die teils abstrakten Bilder und Skulpturen geschmäht, die die damals jungen Künstler Wolfgang Baminger, Rudolf Kedl, Karl Prantl und Feri Zotter 1954 in der Orangerie des Eisenstädter Schlossparks ausstellten. Als Reaktion auf den „Kunstskandal“ schlossen sich die vier und ihr Mentor Rudolf Klaudus 1956 zur „Künstlergruppe Burgenland“ zusammen. Exponate aus der Sammlung des Landes geben einen Überblick über die Vergangenheit der Künstlervereinigung. Mit welchen künstlerischen Zeichen die derzeit 13 aktiven Mitglieder auf die gegenwärtige Zeit reagieren, veranschaulicht ein zweiter Teil der Ausstellung.



Derzeitige Mitglieder der kgb polychrom: Christine Elefant-Kedl, Fria Elfen, Franz Gyolcs, Wolfgang Horwath, Talos Kedl, Florian Lang, Klaus Ludwig Kerstinger, Ilse Lichtenberger, Peter Pongratz, Michaela Putz, Erwin Reisner, Gottfried Reszner, Franz Vana, Hans Wetzelsdorfer.



KuratorInnen: Wolfgang Horwath, Ilse Lichtenberger, Sabine Kritsch-Schmall, Hans Wetzelsdorfer





Der Livestream zur Ausstellungseröffnung „Zeichen der Zeit“ startet am 04. Februar | 19 Uhr.

Link zum Livestream:https://www.facebook.com/landesgalerie.burgenland



Ab 05. Februar nachzusehen auf unserer Videoplattform: : https://kulturbetriebe.at/wirsindkultur-bewegtbilder/

Leave a Response

You must be logged in to post a comment.