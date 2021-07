artmann-abend beim kultursommer wien

+1

zum 100. geburtstag von h.c. artmann (1921-2000):

rosa pock-artmann & voodoo jürgens mit seiner sfd-friedhofspoesie-klasse

sa, 31. juli 2021, 20.00 uhr (bis 21.00); eintritt frei.

ort: bühne am wallensteinplatz, 1200 wien

es gelten die aktuellen corona-bestimmungen.

lesung rosa pock-artmann

(schriftstellerin, sfd-teacher; veza-canetti-preis 2019, https://sfd.at/lehren-und-lernen/faculty/rosa-pock)

&

performance voodoo jürgens (poet & musiker) mit seiner friedhofspoesie-klasse (http://sfd.at/voodoo) der schule für dichtung

die poetinnen und poeten der klasse:

manfred bruckner, jürgen heimlich, johanna niedermair,

vera reumann, stephan ronay, susanne weigersdorfer

moderation: fritz ostermayer

der große wiener dichter und poet h.c. artmann war der wiener schule für dichtung seit deren anfängen als lehrender eng verbunden, auch wenn er sein klassenzimmer gern ins café hummel verlegte. am 12. juni wäre h.c.a. 100 jahre alt geworden. diesem runden geburtstag widmet der kultursommer gleich zwei abende mit artmann-fans und –freunden der genres dichtung und musik. an diesem zweiten abend liest der autor stefan slupetzky aus seinem demnächst erscheinenden buch mit fiktiven grabreden, begleitet von sehr seltsamen trauermärschen. anschließend liest artmanns witwe, die autorin rosa pock-artmann, aus ihren werken und voodoo jürgens, austropop-star der anderen art, präsentiert mit seiner schule-für-dichtung-friedhofsklasse, was einem so dichterisch einfallen kann, wenn man sich von wiener friedhöfen zu gedichten und liedern inspirieren lässt.

eine kooperation von kultursommer wien und schule für dichtung

TIPP

davor am wallensteinplatz am 31.7., 18.30 uhr (bis 19.30): autor, musiker & sfd-teacher stefan slupetzky: lesung zum 100. geburtstag von h.c. artmann

– poetische acte 2021

von

daniel ableev, susanne ulrike maria albrecht, daniela beuren, claudia bitter, manfred bruckner, ondřej cikán,

thomas glatz, jürgen heimlich, erwin holzer, beate mayr-kniescheck, markus köhle, michael köhler, robert müller, tino schulter !

hier online >> http://sfd.at/artmann100

wir haben gebettelt. ihr habt gespendet. dafür möchten wir uns herzlich bedanken. allen mitmachenden war klar, dass sich ein „poetischer act“ nicht als willentliche kunstäußerung realisieren lässt, da ein solcher act im augenblick einer versuchten verschriftlichung bzw. bildwerdung sich sofort in sein gegenteil verkehren würde. ihr hattet keine chance, aber ihr nutztet sie. bravo! in der hoffnung, dass der große proklamator h.c. artmann uns keine kopfnüsse aus dem jenseits verpasst, wenn wir seine gesetze des „poetischen actes“ mutwillig aufweichen, präsentieren wir nun mit großer freude eure wunderbaren „annäherungen“. h.c. schau owa!

(fritz ostermayer, sfd)