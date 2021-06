Aufmerksame Erkundung entlang der Grenze von Graz

+1

Im Sommer 2020 umrundeten Adina F. Camhy, Robin Klengel, Coline Robin und Markus Waitschacher im Rahmen des „Graz Kulturjahr 2020“-Projekts GrazRand in Kooperation mit dem Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark einmal die steirische Landeshauptstadt – und zwar zu Fuß. Ihr „Kennenlernen“ des Grenzverlaufs haben sie nun in einer Publikation zusammengefasst, welche von 1. bis 4. Juli 2021 an verschiedenen Orten der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Für die Umrundung von Graz benötigte das Team sieben volle Tage, an denen die Künstler*innen auch abends nicht ins Stadtzentrum zurückkehrten, sondern in Wald und Wiese campierten oder in Pensionen am Stadtrand unterkamen. Auf der Reise führten sie Gespräche mit dem Bewohner*innen, sammelten Fundgegenstände und Aufnahmen von Klanglandschaften und dokumentierten die Grenzgegend zeichnerisch, filmisch und fotografisch.

Die Geschwindigkeit des Gehens ermöglichte dem Team ein genaueres Hinschauen, ein Hinhören, Riechen und Schmecken – also den Raum mit allen Sinnen zu erfahren, darüber nachzudenken und das Erlebte zu reflektieren. Entlang der rund 66 km langen Grenzlinie sahen sie den Rand der Stadt aus dem Blickwinkel der Pflanzen und Tiere, der Pendler*innen, der Urbanist*innen, der Pilzesammler*innen, der Häuslbauer*innen, der Golfspieler*innen und der Investor*innen. Ihr Zugang war dabei das Prinzip der „Serendipity“ – dabei gilt es, etwas zu finden, ohne explizit danach zu suchen, wofür eine lauernde Aufmerksamkeit und Offenheit notwendig ist.

Auf ihrem Weg bemerkten sie, dass viele für die Stadt wesentlichen Funktionen an den Rand ausgelagert worden waren und dass die Beziehungen zwischen Zentrum und Rand manchmal symbiotisch, manchmal konkurrierend und manchmal parasitär sind. Auch wurde anhand von Eigentum, Privatgrund und öffentlichem Raum augenscheinlich, wie ungleich Ressourcen und Räume verteilt sind. Mit jedem Schritt erkannten sie die Bedeutung der Interessen des Stadtrands besser. Sie sind entscheidend für das zukünftige Zusammenleben – nicht nur für Menschen, sondern für alle Lebewesen. Mit dem Buch GrazRand, das sowohl Reisereportage und Wanderführer als auch Stadtforschungsbericht und Kunstbuch ist, laden die Künstler*innen dazu ein, einen Blick in das Graz entlang der Grenze zu wagen. Ergänzt mit Bildseiten und Karten, finden sich darin auch Gastbeiträge von Expert*innen, unter anderem aus den Bereichen der Kulturwissenschaften, Geschichte und Biologie. Nicht zuletzt soll das Buch dazu anregen, den Stadtrand von Graz kennenzulernen und sich auf unbekannte Pfade zu begeben, an Gartenzäunen mit Menschen ins Gespräch zu kommen und andere Perspektiven einzunehmen.

Elisabeth Fiedler, Leiterin des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark: „Die vier Künstler*innen von GrazRand nehmen uns auf die einzelnen Tagesetappen mit. Sie schildern Erfahrungen, Hindernisse, Umwege und Überraschungen, erzählen von Orten und Begegnungen, von denen aus nicht nur sie die unmittelbare Umgebung neu kennenlernen, sondern auch uns die Erfahrung eines Aufbruchs ins Ungewisse vermitteln. Ihre Arbeit schärft unsere Sinne und schafft ein differenziertes Bewusstsein für die unmittelbare Umgebung, die mit globalen Fragen verbunden ist. Raumplanerisch-urbanistische, soziologische, wirtschaftliche, kulturelle Fragen öffnen sich hier an der Schnittstelle von Stadt und Land, Flora und Fauna werden erlebnisreich und in ihrer Ernährungsrelevanz entdeckt, Geschichte, die sich in die Natur eingeschrieben hat, in diesem besonderen Stadtforschungsprojekt berücksichtigt, um neue Perspektiven grenzüberschreitenden Denkens und Handelns zu öffnen.“

Übersicht der vier Präsentationstermine

Donnerstag, 01.07.2021, 19 Uhr

Gesundheitseinrichtung Josefhof, Haideggerweg 38, 8044 Graz

Nur bei Schönwetter!

Freitag, 02.07.2021, 19 Uhr

Gasthaus Hirschenwirt, Rupertistraße 115, 8075 Hart bei Graz

Samstag, 03.07.2021, 19 Uhr

Golf MurAuen, Golfstraße 10, 8077 Gössendorf

Nur bei Schönwetter!

Sonntag, 04.07.2021, 20 Uhr

HDA, Haus der Architektur, Mariahilferstraße 2, 8020 Graz

Buchpräsentation

Das 144-seitige Buch GrazRand kann ab 1. Juli 2021 kostenlos bzw. gegen eine freiwillige Spende bei den Künstler*innen, beim Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark (Marienplatz 1/1, 8020 Graz) und im HDA Haus der Architektur abgeholt werden.

Ein Projekt von Adina F. Camhy, Robin Klengel, Coline Robin und Markus Waitschacher im Rahmen vom „Graz Kulturjahr 2020“, in Kooperation mit dem Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark sowie dem HDA ‒ Haus der Architektur, www.gat.st und Grazer Soundscapes / Radio Helsinki.