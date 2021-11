Der Dezember im Stadtsaal

+1

Lukas Resetarits gibt uns mit „DAS LETZTE“ nicht nur als Silvester-Special (31. Dezember 2021 um 21:00) die Ehre sondern eröffnet auch die Adventszeit, quasi als Beweis, dass „DAS LETZTE“ definitiv kein Abschied ist, handelt es doch von Allem: Letzte Dinge, Worte, Taten. Aber auch um neue Berufe und Start-Ups wie Schredderer, Essen auf (Fahr)-rädern, Werbeagentur statt Regierung… – Lukas Resetarits „DAS LETZTE – Kein Abschied“ am 1. + 31. Dezember (Silvester Special um 21:00).

„Was Anna Mabo denkt und dichtet und singt, kommt wie ein Geschoss bei der Hörerin und beim Hörer an. Aber niemals geht solche Klarheit auf Kosten der Poesie“, schreibt Musikerkollege Ernst Molden über Anna Mabos Kompositionen. – Wir sind in großer Vorfreude auf „Notre Dame“ am 11.+12. Dezember 2021 um 19:30 mit Anna Mabo & Die Verzerrten. Besetzung: Anna Mabo (Gesang, Gitarre), Clemens Sainitzer (Cello), Ernst Molden (Gitarre), Karl Molden (Bass), Thomas Pronai (Schlagzeug)

Das Duo OHNE ROLF aus der Schweiz verblüfft mit einer komplett neuen Kleinkunstform! Sprechen heißt bei OHNE ROLF Blättern.

Was macht das Leben lesenswert? Gibt es ein Nachwort, wenn die Tinte ausgeht?

Können bedruckende Erinnerungen verblassen?

Im fünften Stück „Jenseitig“ nimmt sich das Duo OHNE ROLF den großen Fragen an. Mit seinen Plakaten werden urmenschliche Themen zu leichtgeblätterter, absurder Komik.

OHNE ROLF – Jenseitig – Österreich Premiere 18. Dezember 2021

Den kompletten Plan gbt es auf www.stadtsaal.com