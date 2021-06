Der Sommer kann kommen!

+1

Im Juli und August ist jeden Dienstag Familientag im Museum Niederösterreich

„Geschichte verstehen“ und „Natur erleben“ kann auch das Motto Ihres Urlaubs sein! In den Sommermonaten Juli und August bieten das Haus der Geschichte und das Haus für Natur im Museum Niederösterreich jeden Dienstag Programm für Familien und junge Forscher*innen. Das Angebot reicht von der Museumsakademie für Kids über kommentierte Fütterungen bis hin zu Familienführungen. Der Sonntag im Museumsgarten bietet zusätzlich jeden ersten Sonntag im Monat von 13:00 bis 17:00 Uhr Kreativ- und Experimentierstationen. Alle Infos gibt es unter www.museumnoe.at/sommerprogramm.



Kommentierte Fütterung der Smaragdeidechsen und Würfelnattern im Museumsgarten. Foto: Daniel Hinterramskogler

„Der perfekte Dienstag im Museum Niederösterreich beginnt mit einem gemütlichen Frühstück in unserem Museumsrestaurant Pan Pan“, erklärt Geschäftsführer Matthias Pacher. „Für Kinder ab sieben Jahren startet um 10:00 Uhr die Museumsakademie für Kids, während die Eltern insgesamt vier Ausstellungen erkunden können. Frisch gestärkt von einem Picknick im Museumsgarten empfiehlt sich eine Familienführung um 13:00 Uhr.

Um 14:00 Uhr sind dann unsere Europäischen Sumpfschildkröten, unsere Smaragdeidechsen oder unsere Würfelnattern zur kommentierten Fütterung dran.

Bis zum Museumsschluss um 17:00 Uhr stehen unsere Kulturvermittler*innen in den Ausstellungen für Auskünfte zur Verfügung. Und das Beste daran: Man kann jeden Dienstag wieder kommen und ein neues Programm erleben.“

Die Museumsakademie für Kids ab sieben Jahren jeden Dienstag von 10:00 bis 11:30 Uhr steht heuer ganz im Zeichen des Klimawandels. So geht es um Gewinner und Verlierer des Klimawandels, um Upcycling, um Zugvögel oder um das Dorf der Zukunft. Es wird mikroskopiert, ein Mikroklima im Glas erzeugt, ein Bienenwachstuch als Alternative zur Frischhaltefolie getestet oder es werden Heißluftballons aus Altpapier hergestellt.

Die Kosten pro Akademie betragen EUR 5,50, der Museumseintritt ist inkludiert.

Eine Anmeldung unter anmeldung@museumnoe.at ist unbedingt erforderlich.