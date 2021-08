0

Programm Ende August – Ende September 2021

An jedem Samstag und Sonntag werden bei den Erlebniswochenenden im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya spannende Themen rund um 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte vermittelt. Expert*innen erzählen im archäologischen Freigelände vom Lebensalltag in der Urgeschichte und zeigen die Jagd- und Arbeitstechniken unserer frühen Vorfahren. Die Besucher*innen können dabei selbst aktiv werden und in vergangene Lebensweisen eintauchen. Die Erlebniswochenenden finden in der gesamten Saison statt. Die Teilnahme wird kostenlos zum regulären Museumseintritt angeboten.

Erlebniswochenenden „Malen mit selbstgemachten Pflanzenfarben“ (c)

Petra Regner-Haindl

Erlebniswochenende „Malen mit selbstgemachten Pflanzenfarben“

Sa, 28. August & So, 29. August, 10-17 Uhr

Während der heutige Farbenmarkt von chemischen Erzeugnissen dominiert wird, haben die Menschen in der Urgeschichte Farben vorrangig aus Pflanzen und tierischem Ursprung gewonnen. Die natürlichen Farbstoffe wurden zum Färben von Kleidung und Speisen oder zum Malen genutzt. Ob Baum, Strauch, Staude oder Heilkraut – fast alle Pflanzen enthalten Farbstoffe, die man ganz einfach gewinnen kann. Beim Erlebniswochenende „Malen mit selbstgemachten Pflanzenfarben“ am 28. und 29. August lernen Besucher*innen die Herstellung von Pflanzenfarben kennen und können die Farben gleich vor Ort auf Papier ausprobieren. Die verschiedenen Farbtöne können im Anschluss auch zuhause gewonnen werden, da die dafür benötigten Materialien meist im Haushalt oder Garten zu finden sind. Keine Voranmeldung notwendig.

Erlebniswochenende „Experimentelle Archäologie“

Sa, 4. September & So, 5. September, 10-17 Uhr

Beim Erlebniswochenende am 4. und 5. September gibt es die Möglichkeit, Experimentelle Archäologie im archäologischen Freigelände hautnah mitzuerleben. Schmieden, die Funktion eines Rennofens und die Herstellung von Eisen stehen dabei im Mittelpunkt und werden den Besucher*innen anschaulich erklärt. Weitere spannende Einblicke in die Eisenproduktion gibt es bei Spezialführungen um 14 und 16 Uhr durch die Sonderausstellung „Experimentelle Archäologie“, die sich mit einem Experiment dem hallstattzeitlichen Rennfeuerverfahren widmet.

Erlebniswochenende „Die Wände des Schwellenbaus werden mit Lehm abgedichtet“

Sa, 11. September & So, 12. September, 10-17 Uhr

Allerhand Wissenswertes über das Bauen und Wohnen in der Bronzezeit erfahren Besucher*innen am 11. und 12. September beim Erlebniswochenende „Die Wände des Schwellenbaus werden mit Lehm abgedichtet“. Franz Pieler, wissenschaftlicher Leiter des MAMUZ, zeigt mit welchen Techniken und Materialien unsere Vorfahren vor Jahrtausenden ihre Häuser bauten. Im Schwellenbau der bronzezeitlichen Siedlung wird er die aus waagrechten Rundhölzern bestehenden Wände mit Lehm abdichten. Gäste dürfen nicht nur zusehen, sondern auch mitmachen und lernen dabei allerhand über bronzezeitliche Lehmbautechniken. Eine Anmeldung unter anmeldung@mamuz.at ist erforderlich.

Erlebniswochenende „Lehmstampfboden herstellen“

Sa, 18. September & So, 19. September, 10-17 Uhr

Lehm als Baustoff war schon in der Bronzezeit bekannt und beliebt. Am 18. und 19. September haben Besucher*innen die Möglichkeit, nach dem Vorbild unserer Vorfahren einen einfachen Lehmstampfboden in der jungsteinzeitlichen Brotbackhütte des archäologischen Freigeländes zu errichten. Unter fachkundiger Anleitung wird der Lehm gemeinsam beurteilt, aufgebracht und verdichtet. Eine Anmeldung unter anmeldung@mamuz.at ist erforderlich.

Erlebniswochenende „Errichtung einer Palisade aus Haselruten“

Sa, 25. September & So, 26. September, 10-17 Uhr

Am 25. und 26. September lässt sich die Jahrtausende alte Tradition der Flechtwerkzaun-Herstellung kennenlernen. Ausprobiert kann die Technik gemeinsam bei der Errichtung einer Palisadeim jungsteinzeitlichen Siedlungsbereich des archäologischen Freigeländes werden. Unter fachkundiger Anleitung sammeln die teilnehmenden Museumsgäste geeignete Haselruten, schneiden die Zweige zu und flechten sie mit etwas handwerklichem Geschick zu einem robusten Zaun. Eine Anmeldung unter anmeldung@mamuz.at ist erforderlich.

MAMUZ: Entdecken, Staunen, Ausprobieren! Das MAMUZ Schloss Asparn/Zaya lässt 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte zu einem Erlebnis werden. Mit spannenden Ausstellungen, dem archäologischen Freigelände und abwechslungsreichen Vermittlungsprogrammen wird Urgeschichte, Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie gleichermaßen für Geschichtsinteressierte und Familien spannend aufbereitet.