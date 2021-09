Fachtagung Burgenland – 100 Jahre moderne Baugeschichte im Burgenland

+1

Die Fachtagung gibt Raum für einen diskursiven Austausch, zeigt gelungene Beispiele aus der Praxis der Baudenkmalpflege und endet in einer Podiumsdiskussion zur Geschichte und Gegenwart des modernen Bauens im Burgenland.



Die öffentlich zugängliche Fachtagung „100 Jahre moderne Baugeschichte im Burgenland“ ist ein weiteres Highlight des vielfältigen Programmes im burgenländischen Jubiläumsjahr, das eindrücklich zeigt, dass das jüngste Bundesland auch in architektonischer Hinsicht ein äußerst interessantes Pflaster ist.



Die Vorträge und Diskussionen dieser Tagung thematisieren die 100-jährige Baugeschichte im Burgenland von der Gründerzeit in den 1920er Jahren bis in die Gegenwart. Das schwierige Erbe aus der Zeit des Nationalsozialismus und das sakrale Burgenland werden ebenso behandelt wie die pannonische Sommerfrische mit ihren Künst­lerinnen und Künstlern.



Im Vortrag von Susanne Schmall wird eine architektonische Besonderheit des Burgenlandes thematisiert: der burgenländische Streckhof, eine landwirtschaftliche Bauform bis in die fünfziger Jahre.



Sabine Weigl hingegen gibt einen spannenden Einblick in die Architektur des Brutalismus der sechziger bis achtziger Jahre; eine in der jüngeren Vergangenheit viel diskutierten Bauart – besitzt das Burgenland doch eine bemerkenswerte Sammlung an brutalistischen Bauwerken; unter anderem das Kulturzentrum Oberschützen, charakteristischer Veranstaltungsstandort dieser Fachtagung.

Interessierte können in der Mittagspause an einer Führung durch das von Herwig Udo Graf, einem Hauptvertreter des „Burgenländischen Brutalismus’“, geplante Bauwerk teilnehmen.



Im Anschluss wird ein moderiertes Podiumsgespräch mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die letzten hundert Jahre Baugeschichte im Burgenland Revue passieren lassen.





Freitag, 1. Oktober 2021

Kulturzentrum Oberschützen, Hauptplatz 8, 7432 Oberschützen





Fachtagung (ab 10 Uhr):

Teilnehmer: Dr. Christoph Bazil, Mag.a Angelina Pötschner, Johann Gallis, MA, Mag.a Sabine Weigl, Susanne Schmall, Dr. Paul Mahringer, Dr. Helmut Prinke, Mag. Norbert Lehner, Dr. Albert Kirchengast



Modernes Bauen: Geschichte und Gegenwart (ab 17 Uhr):

Begrüßung durch den Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil und den Präsidenten des Bundesdenkmalamtes Dr. Christoph Bazil

Vortragende: Peter Adam, Architekt Johannes Handler und Mag. Peter Adam



Moderiertes Podiumsgespräch (ab 18:30 Uhr):

Mag. Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann von Burgenland

Dr. Christoph Bazil, Präsident des Bundesdenkmalamtes

LAbg. Elisabeth Böhm, Bürgermeisterin von Neusiedl am See

Mag.a Elisabeth Schneider, Streckhof Weingraben

Univ.-Prof. Dr. Nott Caviezel, TU Wien

Dr. Albert Kirchengast, DOCOMOMO Austria



Die Teilnahme an der Fachtagung steht allen Interessierten offen. Die Teilnehmerzahl ist limitiert und ausschließlich mit einer Anmeldung unter Einhaltung der aktuell gültigen COVID19-Maßnahmenverordnung möglich.



Um Antwort wird gebeten an christiane.beisl@bda.gv.at