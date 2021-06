Karikaturmuseum Krems lädt am 26. Juni zum Jubiläumstag

+1

Als einziges österreichisches Museum für satirische Kunst setzt das Karikaturmuseum Krems seit seiner Eröffnung am 29. September 2001 politische Karikatur, humoristische Zeichnung, Comic und Illustration von den Anfängen der Kunstgattung bis hin zu hochaktuellen Arbeiten in Szene. In Europa konnte sich das Museum mit mehr als 90 Ausstellungen und 50.000 Besucher*innen pro Jahr als Museum für satirische Zeichenkunst höchstes Renommee verschaffen. Anlässlich seines 20-Jahr-Jubiläums lädt das Karikaturmuseum Krems am 26. Juni von 10 bis 20 Uhr bei freiem Eintritt zum Jubiläumstag nach Krems.

Jubiläumstag im Karikaturmuseum Krems Foto: Christian Redtenbacher (c) Kunstmeile Krems

Ausstellungen, Lesung und Kreativprogramm

Vier Ausstellungen und das Deix-Archiv geben Einblick in den Facettenreichtum des Karikaturmuseum Krems. Zu sehen sind die Highlights der Karikatursammlung des Landes Niederösterreich, Meisterhaftes aus der Münchner Satiresammlung Grill sowie in ergänzenden Exkursen Originale von Gerhard Haderer und Janosch. Abwechslungsreiche Programmpunkte wie eine Lesung mit Künstlerin Nina Pagalies und eine Spezialausgabe der Family Factory zum Thema Collagen ergänzen am Museumsplatz den Jubiläumstag.

Livestream: Festakt mit prominenten Gästen

Humor und aktuelle Herausforderungen sind das Thema des offiziellen Festakts, der ab 11 Uhr per Livestream am eigenen Smartphone mitverfolgt werden kann. Auf die Bühne kommen Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich, die Karikaturisten Gerhard Haderer und Petar Pismestrovic, die Sammler*innen Meisi und Helmut Grill sowie Gottfried Gusenbauer, künstlerischer Direktor des Karikaturmuseum Krems. Die Moderation übernimmt die Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper. Die musikalische Umrahmung kommt vom Roland Neuwirth Trio.

Livestream: Round Table mit internationaler Beteiligung

Gemeinsam mit den Botschaften der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Frankreich, dem Institut français sowie dem Deutsch-Französischen Kulturfonds realisiert das Karikaturmuseum Krems eine Fachdiskussion über den Stellenwert von Humor in herausfordernden Zeiten. Ab 15 Uhr stimmen die Philosophin Lisz Hirn und Zukunftsforscher Matthias Horx mit ihren Impulsvorträgen auf zwei Themenblöcke ein. Österreich wird dabei von der Cartoonistin und Illustratorin Margit Krammer sowie dem Karikaturisten Oliver Schopf vertreten. Mit Jul, der gemeinsam mit Achdé für die bekannten Lucky Luke-Comics verantwortlich zeichnet, und Soziologe Cédric Passard konnten hochkarätige Speaker aus Frankreich gewonnen werden. Aus Deutschland ergänzen Karikaturist Klaus Stuttmann sowie die Grafik-Designerin und Cartoonistin Kittihawk den international besetzten Round Table.

Informationen zu COVID-19

Aufgrund der geltenden Personenbeschränkung in geschlossenen Räumen kann es beim Einlass zu Wartezeiten kommen. Bei einigen Programmpunkten sind eine zusätzliche Registrierung und ein negativer Corona-Nachweis (getestet, geimpft, genesen) notwendig. Der Festakt und der Round Table sind ausschließlich für geladene Gäste zugänglich. Die beiden Programmpunkte werden live und kostenlos gestreamt.

Digitaler Geburtstags-Countdown

Bis zum eigentlichen Geburtstag am 29. September präsentiert das Karikaturmuseum Krems unter www.karikaturmuseum.at/zeichnung-der-woche wöchentlich einen gezeichneten Gedanken zum 20-Jahr-Jubiläum. Künstler*innen wie Gerhard Haderer, Astrid Langer, Gernot Budweiser, Oliver Schopf, Margit Krammer, Florian Satzinger und Nicolas Mahler beteiligen sich an dem digitalen Geburtstags-Countdown.

Jubiläumstag anlässlich 20 Jahre Karikaturmuseum Krems

26. Juni 2021, 10 bis 20 Uhr

Karikaturmuseum Krems und Museumsplatz

Museumsplatz 3

3500 Krems an der Donau



Eintritt in das Museum und Programmpunkte am Museumsplatz kostenfrei

Der Festakt und der Round Table werden als kostenfreie Livestreams übertragen.

Das vollständige Programm des Jubiläumstags haben wir hier für Sie zusammengefasst:

www.karikaturmuseum.at/jubilaeumstag

Informationen zum Livestream: Festakt finden Sie hier:

www.karikaturmuseum.at/festakt

Informationen zum Livestream: Round Table erhalten Sie hier:

www.karikaturmuseum.at/roundtable