Kunsthaus Bregenz: Kunst zu Weihnachten

Einzigartige Editionen von KUB Künstler*

Gemeinsam mit den spannendsten zeitgenössischen Künstler*innen entstehen im Kunsthaus Bregenz nicht nur einzigartige Ausstellungen, sondern auch exklusive Editionen. Zum Jahresende 2021 sind jeweils aus der Ausstellung heraus entwickelte Werke von Pamela Rosenkranz, Anri Sala und Otobong Nkanga im Webshop des Kunsthaus Bregenz erhältlich.



Die Liste der KUB Künstler*innen liest sich wie das Who’s who der zeitgenössischen Kunst: Lawrence Weiner, Pamela Rosenkranz, Susan Philipsz, Thomas Schütte, Bunny Rogers, Lois Weinberger, VALIE EXPORT, Heimo Zobernig und viele mehr schufen hier außergewöhnliche Ausstellungen.



Zusätzlich entstanden limitierte Editionen und Unikate, die exklusiv im KUB Webshop erhältlich sind, darunter auch die neuesten Editionen aus dem KUB Jahr 2021: Ein Inkjet-Druck von Pamela Rosenkranz erweckt die algorithmisch gesteuerte Roboterschlange aus der KUB Frühjahrsausstellung wieder zum Leben. Anri Sala ließ 25 ausgewählte Segmente seiner Installation All of a Tremble (Conducted Lines) in kompakter Größe in Beton gießen. Otobong Nkanga wählte Fragmente ihres farbenprächtigen Wandteppichs Unearthed, der aktuell in ihrer KUB Einzelausstellung zu sehen ist. Jedes der 30 Fragmente ist ein ausgewähltes Einzelstück.



Weitere Geschenkideen präsentiert das KUB auch vor Ort: Taschen im KUB Design, limitierte Sondereditionen, Bücher oder Geschenkpapier sind nur hier erhältlich. Die exklusiven Katalogbücher gibt es sowohl im Haus am Karl-Tizian-Platz als auch im Webshop.



