Termine der Talkreihe MAK im Dialog

Jeweils dienstags oder donnerstags, 18:30 Uhr, online via Zoom

Do, 23.9.2021

CLIMATE PANDEMICS: Dark Euphoria

Kuratorin Marlies Wirth im Gespräch mit den Künstler*innen Kerstin von Gabain und Ivan Pérard

Die Ausstellung CLIMATE PANDEMICS nimmt Science-Fiction-Literatur, speziell

Climate Fiction, als Ausgangspunkt für künstlerische Reflexion. Im Gespräch mit Marlies Wirth stellen die beiden in Wien lebenden Künstler*innen Kerstin von Gabain und Ivan Pérard ihre Arbeiten und Überlegungen vor: fossile Knochen und die Sequenzierung von aDNA (von engl. Ancient DNA) längst ausgestorbener Spezies sowie die Theorie, dass sich molekulare Nanotechnologie selbst repliziert (Grey-Goo-Szenario).



D0, 21.10.2021

TOKENS FOR CLIMATE CARE

Kuratorin Marlies Wirth im Gespräch mit Process – Studio for Art and Design

Der österreichische Beitrag zur London Design Biennale 2021 zum Thema „Resonance“ wurde von Process (Martin Grödl, Moritz Resl) im Auftrag des MAK gestaltet. Mit Marlies Wirth sprechen die Designer über ihre raumgreifende Laserinstallation, die mittels KI-basierter Technologie neue und originelle grafische Symbole, die „Tokens for Climate Care“, erzeugt. Diese sind weltweit zugänglich und können von und für Initiativen und Aktivismus zur Klimapflege frei verwendet werden.



Di, 16.11.2021

KLIMTS LEHRER. Jahre an der Kunstgewerbeschule

Kuratorin Kathrin Pokorny-Nagel im Gespräch mit dem Gastkurator und Kunsthistoriker Otmar Rychlik und der Kunsthistorikerin Julia Rüdiger

Diese Gesprächsrunde begibt sich auf die kunsthistorische Spurensuche nach der Studienzeit Gustav Klimts an der Wiener Kunstgewerbeschule. In dieser bisher viel zu wenig beachteten Phase seines Schaffens stehen die beiden großen Persönlichkeiten der Ringstraßenzeit Rudolf von Eitelberger und Ferdinand Laufberger im Mittelpunkt dieses Talks.



Di, 21.12.2021

JOSEF HOFFMANN. Fortschritt durch Schönheit

Kurator Rainald Franz im Gespräch mit den Gastkuratoren Christian Witt-Dörring und Matthias Boeckl

Die Hoffmann-Experten diskutieren dessen revolutionäre Designs, seine wichtigsten Bauten und geben Einblicke in die kuratorischen Intentionen hinter der umfassenden Schau, die sich dem Gesamtwerk des Architekten, Designers, Lehrers und Ausstellungsmachers Josef Hoffmann (1870–1956), einer der zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung, widmet.