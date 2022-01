PROTESTSONGCONTEST 2022

+1

Der härteste Musikwettbewerb zwischen Wien Erdberg und der Hollywood Bowl geht in die 19. Saison: Die besten 25 Songs stehen fest, eine Vorjury wählt gemeinsam mit dem Publikum die 10 Finalist:innen für das Finale am 12. Februar.

Wer nicht protestiert, stimmt zu. Wütend und voller Dezibel machen die zehn Finalist:innen ihrer lauten Empörung im Erdberger Gemeindebau Luft. Erlaubt ist alles, von Eigenkomposition bis Cover-Versionen. Den Text allerdings müssen die Bewerber:innen selbst verfasst haben.



»I’ve found that evil usually triumphs — unless good is very, very careful.«

(Admiral Leonard H. McCoy, MD)



Alle Jahre wieder kämpft die Jury gnadenlos um ihre Favorit:innen — wessen Aussage ist am treffendsten, welche Musik am leiwandsten und wer hat bei der Kreativität einen Stockerlplatz erklommen? FM4 überträgt das Finale am 12. Februar wie immer live, moderiert wird vom Grandmaster des Schmähtandelns Michael Ostrowski.



DAS VORFINALE

Die Finalist*innen werden auch heuer wieder von einer dreiköpfigen Vorjury ermittelt — diesmal bestehend aus Hannah Linhard und Tanja Schönanger von der Band Lupin (PSC-Siegerinnen 2018) sowie Manuel Normal (PSC-Vize 2007). Das Ergebnis gibt es als einstündige Zusammenfassung in der FM4 Soundpark-Sendung: DO, 20. Jänner, ab 21 Uhr. Kleine Neuerung in diesem Jahr: Das Publikum wird diesmal ein Zünglein an der Waage spielen können. Die Vorjury wird sich auf neun Künstler:innen einigen, drei der Verbleibenden bekommen die Chance auf einen Recall, in dem das Publikum via FM4-Homepage über das letzte Finalticket abstimmen kann.



DIE FINALIST*INNEN DES VORFINALES 2022

Amerling — Berlin

barfuß — Ameisenfalle

Binsenweisheit — Tu´s für mich

Blechkasten — Megaabverkauf

Christoph Calim — Back to Normality

Chirak — Plan B

Coleija — Scheiß egal

Elena Seeger — Solidarität

Flonky Chonks — Flächendeckend 30

Fluse — mehr kann ich nicht tun

FS2 — ondas

gert — Wer ist Ich?

Hari Viderci — Penis

IZRAA — 9 November

Jürgen Schwarz — Vergiftung

Leni — Geilo

Marcus Hinterberger — Bürgermeister Blues

Marie & Luise meet Ana Laura Domínguez — Ich hab was dagegen

Metternich — Ois fia die Fisch

Raul — Der Leugner

Ronja Künstler — Stopp

Sir Tralala — Querdenker Blues

The Z — Titanic

Thera P. — Still

Wende Punkt — Lass los



»Die Pandemie und ihre Auswirkungen halten seit zwei Jahren nicht nur die gesamte Welt in Atem, sondern haben sich auch inhaltlich in zahlreichen Songs beim Protestsongcontest 2022 niedergeschlagen«, so Gerald C. Stocker, der gemeinsam mit Roman Freigaßner-Hauser für das Konzept verantwortlich zeichnet. »Daneben sind aber auch die zunehmende Plastikverschmutzung der Meere, die steigende Zahl der Femizide, die immer unverfrorener werdende Korruption in unserem Land und der leider nicht abebbende Fremdenhass brennende Themen im heurigen Jahr. Viele dieser Proteste berichten von persönlichen Erlebnissen und sind in ihrer Authentizität oft sehr beklemmende Zustandsbeschreibungen unseres in Schieflage geratenen Zusammenlebens.«

FINALE — SA, 12. Februar, 18.00 Uhr

Live-Stream aus dem Rabenhof Theater auf FM4

Moderation: Michael Ostrowski

Nähere Informationen demnächst!



Konzept & Umsetzung: Roman Freigaßner-Hauser/Gerald C. Stocker

Mehr Informationen unter www.protestsongcontest.net

In Kooperation mit FM4



Rabenhof Theater, Rabengasse 3, 1030 Wien

www.rabenhof.at