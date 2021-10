Schrammelbach: Schrammel trifft Bach Worldmusic

+1

Welche Eingebungen hätte Johann Sebastian Bach wohl noch gehabt, wenn er in Wien beim Heurigen ein Achterl zu viel erwischt hätte? Hat Bach vielleicht ohnehin „Heurigenmusik“ komponiert? Hätte Johann Schrammel vielleicht insgeheim gerne so komponiert wie sein barocker Kollege?

Foto: Hudler &Teufel

All diese Fragen stellen sich die umtriebigen Musiker Peter Hudler und Andreas Teufel am 10. November, um 19.30, im Museum St. Peter an der Sperr und beantworten sie musikalisch am Violoncello und am traditionellen Wiener Knopfakkordeon, der Schrammelharmonika.