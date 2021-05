Sophie Scholl in Eberau, Wien und Eisenstadt

Sophie Scholl wäre am 9. Mai 2021 100 Jahre alt geworden!

Aus diesem Anlass zeigt das „Kulturforum Südburgenland“ aus Eberau(Bgld.) seine Neuinszenierung von „Name: Sophie Scholl“, am 28. Mai 2021 im Off Theater in 1070 Wien, Kirchengasse 41 ( Beginn 20:00 Uhr).

Die Berliner Autorin Rike Reiniger hat mit ihrem Monolog „Name: Sophie Scholl“ ein Theaterstück über das Leben dieser Widerstandskämpferin geschrieben . Reiniger hat die Geschichte der historischen Sophie Scholl, die 1943 wegen „Hochverrat und Wehrkraftzersetzung“ hingerichtet wurde, mit jener einer heutigen- fiktiven- Jusstudentin verknüpft. Diese Sophie Scholl steht im Gerichtssaal vor einer Gewissensentscheidung ! Entweder sie entlastet durch ihre Aussage eine unschuldige Sekretärin – zerstört aber damit ihre eigene Karriere und die ihrer Studienkollegen – oder sie macht sich durch ihre Aussageverweigerung schuldig.

In der Inszenierung von Michael Muhr spielt Carmen Kirschner, Schauspielabsolventin der KUG Graz, die Rollen der beiden Sophies.

In Eberau wird das Stück noch einmal am 27.Mai. gespielt, am 29. Mai 2021 im ORF-Landesstudio Burgenland ( Beginn 20:00 Uhr), Eisenstadt. am 28. Mai gastiert man im Off Theater in Wien 7, jeweils um 20:00 Uhr.

Tickets(15 Euro) unter office@kufos.at oder Tel.0664 46 43 238, bei jeder Filiale einer Raiffeisenbank oder an der jeweiligen Abendkasse.

Für das Publikum gilt Maskenpflicht und ein negativer Covid-Test oder eine 22 Tage zurückliegende Impfung, bzw. Nachweis einer überstandenen Covid Erkrankung.