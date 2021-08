Wir feiern das Haus der Wildnis!

+1

Das Haus der Wildnis und die Gemeinde Lunz am See

laden zum Regionsfest am 4. und 5. September 2021



Der Urwald war noch nie so nah! Mit innovativer Museumstechnik und viel Liebe zur Region holt das Haus der Wildnis das UNESCO Weltnaturerbe seit 22. Mai 2021 in die Ausstellung. Coronabedingt war bei der Eröffnung in Lunz am See nur ein kleiner Festakt mit Videoübertragung möglich. Nun feiert die gesamte Region mit ihren Gästen, selbstverständlich mit den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen. Ein ORF Radio NÖ Frühschoppen, ein hochwertiges Kinderprogramm, Kultur und Kulinarik aus der Region sowie Eintritt zum halben Preis und laufende Führungen durch das Haus der Wildnis sind die Highlights des Wochenendes.

Haus der Wildnis aussen by Theo Kust

Samstag, 4. September 2021 (14:00 bis 18:00 Uhr):

15.00 Uhr: Präsentation der Lunzer Torte der Konditorei Reschinsky

Verkostung mit Landesrat Stephan Pernkopf und Bürgermeister Josef Schachner

15:30 Uhr: Mitmachkonzert „Du kannst wirklich viel“ mit Heidi Angelika (ab zwei Jahren)

ab 16:00 Uhr: Lange Tafel in der Begegnungszone, Kulinarik von JoSchi am Berg & am See

ab 16:30 Uhr: regionale Chöre (Ötscherland Chor und weitere)

Sonntag, 5. September 2021 (9:00 bis 14:00 Uhr):

9:00 Uhr: Feldmesse mit Bischof Alois Schwarz

ab 10:00 Uhr: Kulinarik von JoSchi am Berg & am See im Festzelt

11:00 Uhr: ORF Radio NÖ Frühschoppen, Moderation: Birgit Perl

Mit LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Bürgermeister Josef Schachner,

Biologin Nina Schönemann und Urwaldfreund Thomas Sykora

Musik: Musikverein Lunz und Rundumzianabergmusi

12:00 Uhr: Schuhplattler und Bieranstich mit LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (NÖ)

und Landesrätin Ursula Lackner (STMK)

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt (Festzelt).

Ort: Haus der Wildnis, Kirchenplatz 5, 3293 Lunz am See