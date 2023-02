Ilse Gewolf – Ausstellung

+1

MOMENTE DES ZERREISSENS UND DIE FRAGMENTE EINES ERKENNENS



28. Februar 2023 | 19:00 Uhr

Auch dieses Jahr lädt das Kulturzentrum Oberschützen wieder zu einzigartigen Kunstausstellungen ein!

Den Auftakt macht die Künstlerin Ilse Gewolf am Dienstag, den 28. Februar, um 19:00 Uhr mit Ihrer Schau „Momente des Zerreisens und die Fragmente eines Erkennens“ diese ist bis zum 10. April zu besichtigen.

Die gebürtige Kärntnerin Ilse Gewolf studierte Germanistik und Philosophie. Mit Literatur beschäftigte sie sich bereits sehr früh. Intensiv setzte sie sich mit dem Werk der großen Kärntner Schriftstellerin Ingeborg Bachmann und dem ihres Landsmanns Gert Jonke auseinander, die sie auch in einigen Bild-Zyklen verarbeitet.



Mit der Kunst Asiens, insbesondere Japans, befasste sie sich ebenfalls intensiv, was sich in der künstlerischen Technik und Materialität ihrer Arbeiten ausdrückt, ihnen die Leichtigkeit verleiht.

Dafür verwendet Ilse Gewolf besonders hochwertige, seltene Papiere, die sie in Bahnen reißt und auf die Leinwand klebt. Erden, die sie selbst auf ihren Reisen sammelt, werden zu feinen Pigmenten verrieben und mit dem Malmittel vermengt. Darauf setzt sie Schriftzeichen und übertüncht sie partiell wieder mit Kalkweiß.

„Meine Bilder zeigen immer Fragmente. Abrisse, zerfetzte Sprache, Wortfetzen, zerteilte Schriften auf zerrissenen Papieren. Puzzles, die nicht mehr zusammengefügt werden können, wenn die Bilder fertig sind“, so Ilse Gewolf über ihr Schaffen.



Begrüßung durch Kulturbetriebe Burgenland

Zur Ausstellung: Mag. Theresia Gabriel, Kuratorin

Über die Künstlerin: Dr. Eva Maltrovsky

Eröffnung: Mag. Christian Drobits, Abgeordneter zum Nationalrat