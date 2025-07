Gelungener Auftakt für die „Fabelhaften Familienwochenenden“ auf Burg Forchtenstein

+1

Spaß und Bewegung für Klein und Groß



Am Samstag, dem 19. Juli, starteten auf der Burg Forchtenstein die „Fabelhaften Familienwochenenden“. Unter dem Motto „Die Akrobaten kommen“ wird Show und Bewegung für die ganze Familie geboten. Am 26. und 27. Juli geht die Veranstaltung für die gesamte Familie in die zweite Runde.



„Die Akrobaten kommen!“ heißt es an zwei Wochenenden im Juli auf Burg Forchtenstein. Von akrobatischen Pop-Up Acts, Mitmach- und Spielstationen bis hin zu Hüpfburgen, ist für alle etwas dabei.

Maria Hauf, stellvertretende Standortleiterin der Burg Forchtenstein zeigt sich bereits nach den ersten beiden Veranstaltungstagen zufrieden: „Das Feedback zum ersten Veranstaltungswochenende ist durchwegs positiv. Wir freuen uns, ein Veranstaltungsformat für die gesamte Familie anzubieten.“



Akrobatische Acts, künstlerisches Geschick und musikalische Überraschungen



Ein weiteres Highlight, welches bereits am ersten Wochenende großen Zuspruch erfuhr, ist das Speckstein schleifen. Hier haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und kleine Kunstwerke zu gestalten. Auch das Musikalische kommt nicht zu kurz. Stelzengeher Friedrich verzaubert die Gäste mit Musikinstrumenten aus aller Welt und lädt zum Entdecken neuer Klänge ein.

Wer sich gern in bunte Schmetterlinge, wilde Tiere oder mutige Superhelden verwandeln möchte, kann sich an der Schminkstation kreativ entfalten. Für ein unvergessliches Erlebnis sorgen Akrobaten mit überraschenden Auftritten und beeindruckenden Kunststücken. Wer lieber selbst aktiv wird, ist an den vielfältigen Mitmachstationen genau richtig: ob Jonglieren, Balancieren oder Luftakrobatik, hier können Kinder und Eltern gemeinsam spielerisch Neues entdecken und dabei jede Menge Spaß erleben.



Tickets für das kommende Wochenende (26. – 27. Juli) können direkt vor Ort oder per

T + 43 (0) 2626 / 812 12 oder E-Mail an burg-forchtenstein@esterhazy.at reserviert werden.