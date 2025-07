Premierenbesucher im Discofieber

+1

Der Premierenabend am 10. Juli 2025 gehörte ganz dem 70iger Jahre Discosound der legendären The Bee Gees und jener speziellen Magie, die eine durchtanzte Disconacht entfaltet. Ebenso magisch die Seebühne in Mörbisch, die Bühnenbildner Walter Vogelweider mit eindrucksvollen Kulissen in den New Yorker Stadtteil Brooklyn samt Verrazzano-Narrows Bridge und mit Blick auf die Skyline von Manhattan verwandelte. Unter den begeisterten Premierengästen war auch Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der die Seebühne zur gefragtesten Tanzfläche des burgenländischen Kultursommers kürte.



v.l.n.r. Paul Csitkovics, Bundesminister Gerhard Karner, Fabio Diso, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Julia Doskozil, Generalintendant Prof. Alfons Haider



© kurtpinter.com

Das Musical „Saturday Night Fever“ erzählt die Geschichte eines jungen Mannes zwischen Sehnsucht und Realität. Tony Manero (Fabio Diso), ein charismatischer Italo-Amerikaner, arbeitet in einem Farbengeschäft in Brooklyn. Sein Alltag ist trist, geprägt von Perspektivlosigkeit und familiären Konflikten mit seinen streng katholischen Eltern. Doch jeden Samstagabend verwandelt sich Tony auf der Tanzfläche der Disco „2001 Odyssey“ in den gefeierten Disco-König. Die Disco ist für ihn nicht nur ein Ort zum Tanzen, sondern ein Zufluchtsort, eine Bühne, auf der er Anerkennung erfährt und seinen Sorgen entfliehen kann. Mit seinen Freunden Double J (Timotheus Hollweg), Joey (Magnus Jahr), Bobby C (Aeneas Hollweg) und der in ihn verliebten Annette (Juliane Bischoff) verbringt er diese Nächte im Glanz der Discokugel. Während Annette hofft, mehr als nur seine Tanzpartnerin zu werden, träumt Tony insgeheim von Manhattan, von Erfolg, von einem besseren Leben.



Landeshauptmann und Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil: „Alfons Haider hat mit seinem engagierten Team auch in diesem Jahr eine herausragende Produktion realisiert. Bereits vor der Premiere konnten wir eine Auslastung von über 97 Prozent erreichen. Dieser großartige Zuspruch freut mich als zuständiger Kulturreferent besonders. Für die Saison 2026 stehen wir bereits vor dem Verkaufsstart bei 31.000 reservierten Tickets. Diese Zahlen zeigen, wie immens wichtig die Kultur auch in wirtschaftlicher und touristischer Hinsicht für unser Bundesland ist. Das kleine Burgenland ist als Kulturland eine „Großmacht“. Die Kulturschaffenden des Landes übertreffen sich Jahr für Jahr selbst. In Mörbisch haben wir heuer wieder ein exzellentes Ensemble, ein international renommiertes Leading Team und eine aufwendige Bühnen- und Lichttechnik. Ich durfte heute nicht nur das einzigartige Ambiente der Seebühne genießen, sondern auch die grandiose Wandlung der Bühne in die gefragteste Tanzfläche des burgenländischen Kultursommers. Ich gratuliere zu dieser eindrucksvollen Musicalproduktion!“



Generalintendant Prof.Alfons Haider: „Ich danke allen Beteiligten auf und hinter der Bühne für diesen unvergesslichen Premierenabend. Pro Abend sind hier über 200 Menschen im Einsatz, um eine reibungslose Veranstaltung zu gewährleisten, sie verdienen meinen allergrößten Respekt und ich möchte meiner „Mörbisch-Familie” und allen, die zum Gelingen dieses Festivals beitragen, aufrichtig und herzlich danken! Mit der Stückwahl, auch wenn das Original aus den 70iger Jahren stammt, sind wir am Puls der Zeit: Ein zentrales Thema des Musicals ist die Suche nach Identität und Selbstverwirklichung. Hauptcharakter Tony Manero steht vor der Entscheidung, ob er sich weiterhin in der Disco-Welt verliert oder den Mut fasst, sein Leben aktiv zu verändern. Das hochkarätige Leading Team rund um Regisseur Karl Absenger sowie unsere SolistInnen und unser Ensemble aus 12 unterschiedlichen Nationen haben für diese Produktion Großartiges geleistet, um mit und für unser Publikum Abend für Abend das Discofieber zu entfachen. Für einige Vorstellungstermine sind noch Restkarten erhältlich.“



Prominente Gäste auf den ausverkauften Rängen

Das Discofieber grassierte unter dem begeisterten Publikum in den ausverkauften Zuschauerrängen. Unter den prominenten Gästen waren u.a. Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, Bundesminister Gerhard Karner, Landeshauptmann und Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil mit seiner Frau Julia, die ehemaligen Landeshauptleute HansNiessl und Hermann Schützenhöfer, Burgenlands Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner, Landesrätin Daniela Winkler und Landesräte Heinrich Dorner und Leonhard Schneemann, die Bundesminister a.D. Norbert

Darabos und Karl Schlögl, zahlreiche DiplomatInnen und BotschafterInnen, der künstlerische Direktor der Oper im Steinbruch St. Margarethen Daniel Serafin, Landesdirektor des ORF Burgenland Werner Herics, Casinos Austria-Generaldirektor Erwin Van Lambaart, Landesholding Burgenland-Geschäftsführer GeraldGoger, Michael Gerbavsits von der Wirtschaftsagentur Burgenland, der Vorstandsvorsitzende der Burgenland Energie Stephan Sharma, Claudia Priber von den Kultur-Betrieben Burgenland, Dietmar Tunkel vom Burgenland Tourismus, Stefan Ottrubay von den Esterházy-Betrieben, die Bühnen-Stars Ines Hengl-Pirker und Herbert Steinböck, Burgenland-Tourismus-Grand Seigneur Gerhard Gucher, die Ex-Kicker Toni Polster und Herbert Feurer, Dompfarrer Toni Faber, Superintendent Robert Jonischkeit, die Musiker Nik.P und Waterloo, ORF-Talk-Queen Barbara Karlich, ORF-Wetter-Lady ChristaKummer, Fimproduzent NorbertBlecha u.v.m.

Premierenbesetzung/Hauptrollen



Fabio Diso (Tony Manero)

Anna Rosa Döller (Stephanie Mangano)

Juliane Bischoff (Annette)

Aeneas Hollweg (Bobby C)

Timotheus Hollweg (Double J)

Lars Wandres (Joey)

Peter Lesiak (Frank Manero Jun.)

Otto Beckmann (Frank Manero Sen.)

Shlomit Butbul (Flo Manero)



Paul Csitkovics (alternierend: Tony Manero)