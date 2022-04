Flower in the desert

0

Worldmusic mit Saxophon und Harfe am 9. April in Eberau

Das Kulturforum Südburgenland ist wieder da: Monika Stadler und Sigi Finkel entführen in Eberau am 9. April ihr Publikum in exotische Fernen ( Beginn:19:30).

Die beiden Musiker haben im Laufe ihrer Karriere verschiedenste Abenteuer bestanden: Finkel als weltläufiger Saxophonist zwischen Jazz, Westafrika, Flamenco und dem Nahen Osten, Stadler mit der Konzertharfe zwischen symphonischer Klassik, Jazz und der Folktradition von Wales. Nun haben sie zu einem intensiven Duo-Tanz gefunden: Mit leicht bluesiger Färbung, in beseelter Improvisation, unzertrennlich- und doch so verschieden – stehen Saxophon und Harfe in einer intensiven musikalischen Zwiesprache.

Tickets zum Preis von 15 Euro(VVK) sind bei der Raiffeisenbank Eberau erhältlich. Oder verbindliche Kartenbestellung unter 0664 46 43 238 sowie unter office@kufos.at. Abendkasse: 18 Euro.