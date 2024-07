Die „Lady” fährt ab!

+1

Premiere. Am Donnerstag, den 11. Juli 2024, verwandelte sich nicht nur die junge Eliza Doolittle vom störrischen Punk zu einer zauberhaften Dame, sondern auch der Musical-Klassiker „My Fair Lady” erlebte auf der Seebühne in Mörbisch zum ersten Mal in seiner langjährigen Tradition eine beeindruckende Verwandlung: Das Stück wurde ins Jahr 2018 transformiert – ein Wagnis, das samt U-Bahn-Station und Queen Elizabeth eindrucksvoll gelang. Unter den begeisterten Premierengästen war auch Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der Mörbisch zum „Olymp des Open-Air-Musicals” erklärte.



Das Musical „My Fair Lady“ ist ein zeitloser Klassiker, der die englische Klassengesellschaft, die Macht der Sprache und den Geschlechterkampf thematisiert. Eliza Doolittle, eine junge Frau aus ärmlichen Verhältnissen, spricht Slang und ist in der Gesellschaft ein Außenseiter. Sie verdient ihren Lebensunterhalt damit, Rosen auf den Straßen Londons zu verkaufen. Eines Tages begegnet ihr in der U-Bahn Professor Henry Higgins, der es sich zur Aufgabe macht, Eliza in eine vornehme Dame zu verwandeln und ihr Leben grundlegend zu verändern. Unter dem Titel „My Fair Lady – Das Musical” präsentieren die Seefestspiele Mörbisch das Stück nun in einer modernen Fassung, die im pulsierenden London des Jahres 2018 spielt. Stars wie Mark Seibert, Anna Rosa Döller, Herbert Steinböck, Marika Lichter und die „Queen“ Dolores Schmidinger sowie ein 25 Meter hoher Big Ben entführen das Publikum für einen Abend vom Neusiedler See an die Londoner Themse.



Landeshauptmann und Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil: „Alfons Haider ist mit der zeitgemäßen Interpretation des Musical-Klassikers „My Fair Lady” ein Wagnis eingegangen. Dieser Mut wurde heute eindrucksvoll belohnt! Er und sein Team präsentieren mit diesem Stück modernste zeitgemäße Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau – es hat alle Zutaten, um ein Riesenerfolg zu werden: großartige Sänger und Schauspieler, ein beeindruckendes und extrem wandelbares Bühnenbild, charmanten Humor, charaktervolle Choreographien und das einzigartige Ambiente der Seebühne! Es bleibt mir nur zu sagen: Kommen Sie heuer unbedingt ins Burgenland zu den Seefestspielen, „My Fair Lady” ist ein grandioses Ereignis! Unter Harald Serafin wurde Mörbisch als das „Mekka der Operette” bezeichnet, unter Alfons Haider entwickelt es sich gerade zum „Olymp des Open-Air-Musicals” – als zuständiger Kulturreferent erfüllt mich diese Entwicklung mit großer Freude und ich gratuliere herzlich zu dieser kultigen Premiere! Auch die Verkaufszahlen sind beeindruckend: „My Fair Lady” kratzt gerade an der 150.000er-Marke und für „Saturday Night Fever” im nächsten Jahr sind noch vor dem Verkaufsstart unglaubliche 35.000 Tickets reserviert! ”



Generalintendant Prof. Alfons Haider: „Ich bin überglücklich, dass unsere Interpretation von „My Fair Lady” aufgegangen ist – wir haben den Klassiker entstaubt, aber nicht entzaubert! Pro Abend sind hier über 200 Menschen vor und hinter der Bühne im Einsatz, sie verdienen meinen allergrößten Respekt und ich möchte meiner „Mörbisch-Familie” und allen, die zum Gelingen dieses Festivals beitragen, aufrichtig und herzlich danken! Ich wurde in den letzten Wochen oft gefragt, warum wir heuer dieses Stück gewählt haben. Ein Grund ist, dass wir in Mörbisch Unterhaltung mit Haltung bieten möchten! So lustig und unterhaltsam unsere „Lady” auch sein mag, dennoch hat diese Komödie einen ernsthaften Hintergrund. Es gibt auch in unserer heutigen modernen Welt viele Menschen, die keinen Zugang zu Bildung haben und auch nicht sinnerfassend lesen und schreiben können. Neben unbeschwerten Stunden soll unsere Produktion also auch diesem Tabuthema eine Bühne geben.”





Prominente Gäste auf den ausverkauften Rängen

Die Mörbischer „Lady” begeistere das Publikum in den ausverkauften Zuschauerrängen. Unter den prominenten Gästen waren u.a. die Bundesminister Martin Polaschek und Alexander Schallenberg, Landeshauptmann und Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil mit seiner Frau Julia, EU-Kommissar Johannes Hahn und seine Frau Susanne Riess-Hahn, Steiermarks Landeshauptmann Christopher Drexler und sein Stellvertreter Anton Lang, der Landeshauptmann aus Kärnten Peter Kaiser, die ehemaligen Landeshauptleute Hans Niessl und Hermann Schützenhöfer, Burgenlands LandtagspräsidentRobert Hergovich, der Wiener Landtagspräsident Ernst Woller, Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, Landesrätin Daniela Winkler und Landesrat Heinrich Dorner, die Bundesminister a.D. Norbert Darabos und Karl Schlögl, sämtliche DiplomatInnen und BotschafterInnen, der legendäre Mörbisch-Intendant Prof. Harald Serafin und seine Frau Ingeborg, der künstlerische Direktor der Oper im Steinbruch St. Margarethen Daniel Serafin, Landesdirektor des ORF Burgenland Werner Herics, ORF-Manager Pius Strobl, ORF3-Chef Peter Schöber, Casinos Austria-Generaldirektor Erwin Van Lambaart, Landesholding Burgenland-Geschäftsführer Gerald Goger, Michael Gerbavsits von der Wirtschaftsagentur Burgenland, der Vorstandsvorsitzende der Burgenland Energie Stephan Sharma,Barbara Weißeisen von den Kultur-Betrieben Burgenland, Dietmar Tunkel vom Burgenland Tourismus, Stefan Ottrubay, Matthias Grün und Erwin Windisch von den Esterházy-Betrieben, der Intendant der Vereinigten Bühnen Wien Christian Struppeck, die Musical-Stars Milica Jovanovic, Ines Hengl-Pirker, Bettina Mönch, die Star-Magier Thommy Ten und Amélie van Tass, Burgenland-Tourismus-Grand Seigneur Gerhard Gucher, die Ex-Kicker Toni Polster, Andreas Herzog, Herbert Feurer und Gustl Starek sowie Präsident Georg Pangl vom burgenländischen Fußball-Verband, Dompfarrer Toni Faber, Superintendent Robert Jonischkeit, der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Wien Oskar Deutsch, TV- und Ex-Skistar Armin Assinger, die Musiker Nik.P und Waterloo, ORF-Talk-Queen Barbara Karlich, ORF-Wetter-Lady Christa Kummer, ORF- und Krone-Journalistin Maggie Entenfellner, Fimproduzent Norbert Blecha sowie Society-Baumeister Richard Lugner u.v.m.





Premierenbesetzung/Hauptrollen



Anna Rosa Döller (Eliza Doolittle)

Mark Seibert (Prof. Henry Higgins)

Herbert Steinböck (Alfred P. Doolittle)

Ramin Dustdar (Oberst Hugh Pickering)

Dominik Hees (Freddy Eynsford-Hill)

Marika Lichter (Mrs. Higgins)

Shlomit Butbul (Mrs. Pearce)

Dolores Schmidinger (Queen Elizabeth II.)





Leading Team



Simon Eichenberger (Regie & Choreografie)

Michael Schnack (Musikalische Leitung)

Walter Vogelweider (Bühnenbild)

Claudio Pohle (Kostüme)

Stephanie Erb (Lichtdesign)

Günter Fruhmann (Studienleitung, Dirigent)

Gabor Rivo (Korrepetition, Dirigat)

Christian Frank (Musikalische Einrichtung)

Johannes Glück (Text und textliche Liedbearbeitung)



My Fair Lady – Das Musical

Von 11. Juli bis 17. August 2024



Sonderveranstaltungen auf der Seebühne Mörbisch