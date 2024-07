Vokalsommerakademie bringt Coldplay, Pink & Taylor Swift nach Eisenstadt

+2

XL Rock & Pop Chorkonzert mit Jonny Pinter 21. Juli 2024 um 19h

im Kulturzentrum Eisenstadt

Bild: Andreas Müller

Die 24. Vokalsommerakademie bringt mit ihrem „S(w)ingin‘ Rockin‘ Summer”, dem innovativsten Chorprojekt Österreichs, ein Rock & Pop Klangerlebnis der Superlative unter der Leitung des Schattendorfer Dirigenten, Komponisten & Musikers Jonny Pinter ins Kulturzentrum nach Eisenstadt.



Am Sonntag, 21. Juli 2024 um 19h werden 150 Sängerinnen und Sängern aus ganz Österreich unter der Leitung von Maestro Jonny Pinter samt hochkarätig besetzter Band & SolistInnen musikalisch und rhythmisch „aufgeigen“. 4 Tage intensiver Probenarbeit gipfelt nun in einem

Line Up, das sich sehen und hören lassen kann:

Hits von Pink, Taylor Swift, Coldplay, One Republic, Dua Lipa, Simple Plan u.a. stehen auf dem Programm. Das ergibt geballte Rock- und Pop Power vom Feinsten in 6 bis 8 stimmigem Chor-Sound aus des Maestros Feder.

Zu hören sind u.a. neben „A Million Dreams“, „Apologize,“ Love Again“, „Summer Paradise“ und „Viva La Vida“ auch „Enchanted“ des amerikan. Superstars Taylor Swift – gewissermaßen als Vorgeschmack auf ihre Österreich-Tournee im August.

Als Gesangssolisten sorgen Isa Gaber, bekannt als eine Hälfte des Duos „Die Duetten“ und der Sohn von Jonny Pinter, Johannes aka Aron Pinter, der als Musiker in Berlin lebt, für weitere Glanzlichter on stage.

Den rhythmisch-musikalischen Klangteppich legen in bewährter Weise Gerald Gradwohl (E-Gitarre), Bernhard Macheiner (Keyboard), Florentin Pinter (Drums) und Wolfgang Wograndl (Bass). Erstmals mit von der Partie sind auch zwei junge Streicherinnen: Aleksandra Aleksiuk (Violine) und Evelina Podolianchuk (Cello).

Ein besonderes Konzertereignis für die ganze Familie!

Tickets erhältlich bei: www.oeticket.at oder im KUZ unter 02682-719-1000



Viva La Vida!

S(w)ingin‘ rockin‘ summer in concert

Sonntag, 21. Juli 2024

19:00 – ca. 20.30

Kongress- und Kulturzentrum Eisenstadt

Kartenpreise: € 28,- / € 23,- / € 18,- / Ermäßigung für Kinder, Jugendliche und Studenten

Vorverkauf: Kultur- und Kongresszentrum Burgenland / Eisenstadt

Tel.: ++43(0)2682/719-1000 oder Mo – Fr 8-16h im Ticketshop.

Oeticket – www.oeticket.at, Tel.: ++43(0)1/96096

Abendkassa am Konzerttag im Kulturzentrum ab 17.30h