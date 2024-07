Mehrfach ausgezeichneter Kostümbildner designt für „Aida“ in der Oper im Steinbruch

+1

Ein hochkarätiges Ensemble, ein spektakuläres Bühnenbild und einzigartige Kostümkreationen erwarten das Publikum diesen Sommer bei der Opernproduktion von „Aida“ im Steinbruch St. Margarethen. Premiere feiert die Inszenierung von Giuseppe Verdis großem Meisterwerk am 10. Juli 2024.

Die beeindruckende Freilichtbühne des Steinbruchs St. Margarethen bietet heuer die perfekte Kulisse für Verdis Oper „Aida“ in der Regie von Thaddeus Strassberger und unter der musikalischen Leitung von Iván López-Reynoso. Ein besonderes Highlight der im alten Ägypten der Pharaonen spielenden Inszenierung sind die prachtvollen und detailverliebten Kostüme, mit denen der in Italien geborene Künstler Giuseppe Palella das Ensemble einkleidet. Palella ist Gewinner des prestigeträchtigen Abbiati-Preises als „Bester Kostümbildner“ von 2019 und wurde vergangenes Jahr von der Zeitschrift Opernwelt zum „Kostümbildner des Jahres 2023“ gekürt. Bereits 2021 zeichnet er für die Kostüme von „Turandot“ bei der Oper im Steinbruch verantwortlich. „Ich habe bei meinen Entwürfen bei ,Turandot‘ angesetzt, um für ,Aida‘ noch viel Prunkvolleres zu schaffen. Bei mir ist mehr wirklich immer mehr. Ich liebe es, mit Details zu spielen, oft fällt mir direkt, während der Proben noch so viel ein, was ich ergänzen möchte. Ich sehe mich selbst eher als Skulpteur, denn für mich bestehen Kostüme nicht primär aus Stoffen, sondern aus vielen verschiedenen Materialien, die sich gegenseitig ergänzen und doch voneinander abheben“, so Giuseppe Palella.



Von der Idee zur Umsetzung

Am Beginn der Arbeit Palellas steht die Skizze. Als Inspirationen dienen historische Aufzeichnungen, Fotografien und Kostüme von vergangenen Produktionen. Bei der Gestaltung von „Aida“ hat sich Palella von der natürlichen Schönheit Ägyptens wie zum Beispiel dem Funkeln der Sonne auf dem Wüstensand, dem türkisfarbenen Wassers des Nils oder von Edelsteinen auf alten Sarkophagen inspirieren lassen.

Diese Ideen wurden im nächsten Schritt auf ihre konkrete Realisierbarkeit weiterentwickelt. „Speziell kleinformatige Kostümdetails sind im Steinbruch aufgrund der Entfernungen vom Zuschauerraum aus nicht gut erkennbar, also müssen die Accessoires gut sichtbar angebracht werden. Zudem muss das Kostümmaterial den Wetterbedingungen standhalten – und die Produktionen der Oper im Steinbruch sind ja auch dafür bekannt, dass es Feuereffekte auf der Bühne gibt, jemand in ein Schwimmbecken springt oder sich an den Felswänden abseilt“, erklärt Giuseppe Palella.



In der Inszenierung von „Aida“ werden von den Special Effects-Spezialisten von CRYSTAL, die auch die Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris diesen Sommer mitgestalten, atemberaubende Wassereffekte zu sehen sein. Aus diesem Grund war es wichtig, luftige und schnell trocknende Stoffe für die Kostüme auszuwählen. Die Stoffe und Materialen für die insgesamt 197 Kostüme sind Tüll, Seide, Chiffon, Sari aus Indien, Federn, Pailletten und Strasssteine. Goldene Käfer auf den Gewändern, spiegelnde, in die Kleider eingearbeitete Accessoires, eigens angefertigte Masken und viele weitere Verzierungen verleihen allen Kostümen ihren individuellen Charme. Durchschnittlich sind pro Rolle mindestens zwei Kostüme vorgesehen, wobei manche Charaktere drei bis vier verschiedene Gewänder tragen werden. Stuntmen und Stuntwomen werden teilweise mit bis zu fünf Kostümkreationen ausgestattet.

Ein weiteres Highlight der Kostüme sind die Kopfbedeckungen der Mitwirkenden. Insgesamt gibt es 183 Kopfbedeckungen, die alle speziell für „Aida“ angefertigt wurden. Jedes dieser Stücke ist ein Unikat mit vielen Dekorationen: Ihr Anlegen erfordert deshalb besondere Sorgfalt.



„Die Oper im Steinbruch ist bekannt für ihre spektakulären Inszenierungen. Es freut mich, dass das Erfolgsduo Thaddeus Strassberger und Giuseppe Palella heuer zu einer Zeitreise in das Ägypten der Pharaonen entführt. Auch in diesem Jahr werden wir das Publikum verzaubern: Unsere ,Aida‘ wird ein unvergessliches Erlebnis, das mit großartigen Stimmen, einem beeindruckenden Bühnenbild und prachtvollen Kostümen begeistert“, freut sich Daniel Serafin, Intendant der Oper im Steinbruch.



