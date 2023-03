Große Stars im kleinen Dorf

+1

Standesgemäß am zweiten Augustwochenende verwandelt sich die 350-Seelen-Gemeinde Bildein wieder zur Festivalbühne: Seit mehr als zwei Jahrzehnten pilgern zum picture on festival tausende Besucher:innen ins kleine südburgenländische Grenzdorf. Das Erfolgsrezept seit den Anfangstagen: ein unkonventioneller Zugang zum Thema Musikfestival, das familiäre Ambiente mitten im Ort, viel Liebe zum Detail und ein kunterbunt gemischtes Programm quer durch alle Musikstile.

Der bewährten musikalischen Melange bleibt man auch dieses Jahr treu, wie das erste Bandpaket eindrucksvoll unterstreicht. Mit den deutschen Indie-Rock-Größen SPORTFREUNDE STILLER und den australischen Hard-Rockern AIRBOURNE sind diesmal gleich zwei Headliner dabei, die seit vielen Jahren auf dem Wunschzettel des ehrenamtlichen Organisationsteams stehen. Dazu gesellt sich mit den britischen Glam-Rock-Pionieren THE SWEET ein großes Stück Musikgeschichte. 100 KILO HERZ versprechen Brass-Punkrock vom Feinsten und mit ANIMA SOUND SYSTEM konnte eine der ersten und wichtigsten ungarischen Elektro-Acts gewonnen werden. Ebenso aus Ungarn kommt die Metal-Band PHRENIA.

Neben internationalen Schmankerln sind auch heimische Künstler:innen essentieller Bestandteil des Festivalprogrammes: Mit der Singer-Songwriterin AVEC, dem legendären Duo ATTWENGER, den Stimmungsgaranten YASMO & DIE KLANGKANTINE, swingenden Grooves von MARINA & THE KATS, der Indie-Pop Singer-Songwriterin OSKA, Kultigem von PFLEGER-GOBER-PFLEGER (mit Opus-Mastermind Ewald Pfleger und Kurt Gober), der poppigsten Grunge-Versuchung BAITS und den südburgenländische Local Heroes DER URLAUT wird wieder ein breiter Querschnitt des heimischen Musikschaffens geboten. Weitere Acts und Infos zum Rahmenprogramm folgen – vom musikalischen Dorfspaziergang bis zum schrägen Lesungsprojekt Anschiffen am Pinkastrand werden in Summe rund 30 Acts auf den Bildeiner Bühnen zu hören und entdecken sein.

Ungebremst hoch ist auch die Nachfrage an Karten. Bereits vor Weihnachten ging im Rekordtempo der allergrößte Teil der Tickets an die glücklichen Kartenbesitzer:innen. Ein letztes, kleines Kontingent an Restkarten ist am Samstag, 15. April (10 Uhr), ausschließlich online erhältlich. Nur solange der Vorrat reicht: Der Platz zwischen Kirchturm und Apfelgarten ist leider streng limitiert — das kleine, familiäre Ambiente soll schließlich weiter beibehalten werden.

Alle Infos unter www.pictureon.at

Donnerstag, 10. August 2023:

Opening-Party am Campingplatz

Freitag, 11. August 2023

SPORTFREUNDE STILLER (de) • THE SWEET (uk) • 100 KILO HERZ (de) • ANIMA SOUND SYSTEM (hu) • ATTWENGER (at) • MARINA & THE KATS (at) • BAITS (at) • GOBER-PFLEGER-GOBER (at) • Musikalischer Dorfspaziergang

Samstag, 12. August 2023:

AIRBOURNE (aus) • AVEC (at) • YASMO & DIE KLANGKANTINE (at) • OSKA (at) • PHRENIA (hu) • MUSIKVEREIN EBERAU (at) • DER URLAUT (at) • ZAHORACKA BANDA (at) • Lesung „Anschiffen“ am Pinkastrand

Restkarten:

Am Samstag, 15.4.2023 (10 Uhr) ausschließlich online erhältlich (max. 4 Karten pro Person)

via Ö-Ticket (www.oeticket.com) und NTRY Ticketing (www.ntry.at)