TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR

FREITAG, 9. AUGUST 2024 ERNST-HAPPEL-STADION, WIEN

DIE SENSATION IST PERFEKT!!!

TAYLOR SWIFT kündigt heute ihre UK & Europa Tour an und macht auch Halt in Österreich:

Im Rahmen Taylor Swift | The Eras

kommt der Super Star am Freitag, 9. August 2024 ins Ernst-Happel-Stadion in Wien.



Die Registrierung für die TICKETS startet ab sofort und

schließt diesen Freitag, 23. Juni um 23:59 Uhr!

Eine Registrierung garantiert keinen Zugang zu den Tickets beim offiziellen Vorverkaufs-Start. Alle weiteren Informationen zur Registrations-Phase der jeweiligen Städte gibt es unter Taylorswift.com/tour sowie unter www.oeticket.com