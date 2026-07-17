Bonsoir im „La Cage aux Folles“!
Premiere, 16. Juli 2026. Am Donnerstagabend öffnete der legendäre Nachtclub „La Cage aux Folles“ für das Premierenpublikum die Türen. Das gleichnamige Stück wurde 1973 in Paris uraufgeführt und wurde in Folge zu einem großen internationalen Boulevard-Hit. Generalintendant Alfons Haider bringt diesen Komödienklassiker erstmals auf die Seebühne Mörbisch. Unter den begeisterten Premierengästen war auch Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der der Seebühne als Open-Air-Musicalbühne einmal mehr das Prädikat „besonders wertvoll“ attestierte. Die fulminante Glitzershow mit Tiefgang ist noch bis 22. August 2026 bei den Seefestspielen Mörbisch zu erleben
Das Musical „Ein Käfig voller Narren“ ist eine mitreißende Komödie über Liebe, Familie, Toleranz und die Kraft, zu sich selbst zu stehen. Georges(Mark Seibert) und Albin (Alfons Haider) führen gemeinsam einen Nachtclub in Saint-Tropez und leben seit vielen Jahren glücklich als Paar. Ihr harmonisches Leben gerät jedoch gehörig durcheinander, als Georges‘ Sohn Jean-Michel seine Verlobung mit der Tochter eines erzkonservativen Politikers bekannt gibt. Um bei einem gemeinsamen Abendessen einen guten Eindruck zu hinterlassen, soll Albin kurzerhand aus dem Bild verschwinden – doch der Plan entwickelt sich zunehmend zu einem turbulenten Verwechslungsspiel voller Witz, Charme und überraschender Wendungen. Unter dem Titel „Ein Käfig voller Narren – La Cage aux Folles“ präsentieren die Seefestspiele Mörbisch den Broadway-Klassiker in einer spektakulären Inszenierung auf der Seebühne. Mit schwungvollen Musicalmelodien, farbenprächtigen Kostümen, humorvollen Charakteren und mit einer, wie für Mörbisch üblich, beeindruckenden Kulisse erwartet das Publikum am Neusiedler See ein unvergesslicher Sommerabend voller Lebensfreude, Emotionen und glanzvoller Unterhaltung.
Landeshauptmann und Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil: „Mit ‚Ein Käfig voller Narren‘ steht heuer ein Musical auf dem Spielplan der Seefestspiele Mörbisch, das auf unterhaltsame Weise ein Thema aufgreift, das aktueller denn je ist: Vielfalt, unterschiedliche Lebensweisen und der respektvolle Umgang miteinander. Mit Witz, schwungvoller Musik und großer Bühnenwirkung zeigt das Stück, wie verbindend Kultur sein kann und dass wichtige gesellschaftliche Fragen auch mit Leichtigkeit erzählt werden können.
Die Seebühne Mörbisch bietet dafür den idealen Rahmen. Die einzigartige Kulisse am Neusiedler See, aufwendige Inszenierungen und das Engagement zahlreicher Menschen vor und hinter der Bühne machen die Seefestspiele seit Jahrzehnten zu einem kulturellen Aushängeschild des Burgenlandes und zu einem Fixpunkt im heimischen Kultursommer. Mein besonderer Dank gilt Generalintendant Alfons Haider und seinem gesamten Team, die mit großem Einsatz Jahr für Jahr Produktionen von höchster Qualität auf die Bühne bringen. Die Wahl von ‚Ein Käfig voller Narren‘ unterstreicht einmal mehr das Gespür für Musicals, die ein breites Publikum begeistern und zugleich eine Botschaft vermitteln, die weit über den Theaterabend hinausreicht. Ich gratuliere allen Beteiligten herzlich zu dieser gelungenen Premiere!“
Generalintendant Prof. Alfons Haider: „Nach den musikalischen Erfolgen der vergangenen Jahre freue ich mich ganz besonders, unserem Publikum heuer mit ‚Ein Käfig voller Narren‘ eine Komödie voller Herz, Humor und Lebensfreude präsentieren zu dürfen. Dieses Musical begeistert seit Jahrzehnten Menschen auf der ganzen Welt, weil es Unterhaltung mit einer zeitlosen Botschaft verbindet: Liebe, Toleranz und die Offenheit, einander so anzunehmen, wie wir sind. Die Geschichte von Georges und Albin bringt uns zum Lachen, berührt aber gleichzeitig mit ihrer Menschlichkeit und Wärme. Genau diese Mischung macht ‚Ein Käfig voller Narren‘ zu einem ganz besonderen Theatererlebnis. Mein herzlicher Dank gilt unserem großartigen Kreativteam rund um Regisseur Andreas Gergen, Bühnenbildner Walter Vogelweider, den musikalischen Leiter Tom Bitterlich, Kostümbildnerin Armella Müller von Blon und Choreografin Faye Heather Anderson. Gemeinsam mit unserem hervorragenden Ensemble und der einzigartigen Kulisse der Seebühne Mörbisch ist eine Produktion entstanden, die das Publikum am heutigen Abend begeistert, berührt und mit einem Lächeln nach Hause begleitet hat. Ich wünsche allen Gästen, die unsere Produktion heuer noch besuchen werden, ebensolche unvergessliche Stunden bei den Seefestspielen Mörbisch.“
Prominente Gäste von „Ein Käfig voller Narren“
Das Premierenpublikum war von der mitreißenden
Vorstellung sichtlich begeistert. Darunter u.a. die Bundesministerin und
Bundesminister a.D. Leonore Gewessler, Norbert
Darabos, Karl Schlögl und Thomas
Starlinger, Landeshauptmann und Kulturlandesrat Hans
Peter Doskozil mit seiner Frau Julia,
ehemaliger EU-Kommissar Johannes Hahn mit Gattin Susanne
Riess-Hahn, die ehemaligen Landeshauptleute Hans
Niessl und Hermann Schützenhöfer, Burgenlands
Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf,
Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner, die
Landesrät:innen Daniela Winkler, Heinrich
Dorner und Leonhard Schneemann, die
Bundesminister a.D. Norbert Darabos und Karl
Schlögl, die Präsidentin des Europäischen Ausschusses der
Regionen Katta Tüttö, Botschafter:innen der Länder Deutschland,
Kroatien, Ukraine, Vietnam und China, Superintendent Robert
Jonischkeit, Mörbisch Bürgermeisterin Bettina
Zentgraf, der Künstlerische Direktor der Oper im
Steinbruch St. Margarethen Daniel Serafin mit seiner Mutter Ingeborg,
Landesdirektor des ORF Burgenland Werner Herics, Claudia
Priber, Geschäftsführerin der Kultur-Betriebe
Burgenland, Dietmar Tunkel vom Burgenland
Tourismus, Stefan Ottrubay, Vorstand der
Esterházy-Stiftungen, Intendant der Vereinigten Bühnen Wien Christian
Struppeck, Staatsintendant vom Münchner Gärtnerplatz Josef
Köpplinger, Intendant des Salzburger Landestheater Carl
Philip von Maldeghem, Amstetten-Intendant Alex
Balga, Schauspieler Ramesh Nair,
Dompfarrer Toni Faber, Ex-Kicker Toni Polster,
Ex-Miss-World Ulla Weigerstorfer, Musicalstar Nienke
Latten, Manager Gery Kessler, Musiker Waterloo,
Medienmanager Hans Mahr, die ehemalige
ORF-Wetter-Lady Christa Kummer, Filmproduzent Norbert
Blecha, Vorstandsvorsitzender der Burgenland Energie Stephan
Sharma, Generaldirektor der Casinos Austria Erwin
van Lambaart, sowie Tänzer Kathrin Menzinger,
Vadim Garbuzov und Willi
Gabalier, ORF-Moderatoren Barbara Karlich, Maggie Entenfellner und Sigi
Fink u.v.m.
Hauptrollen – Premierenbesetzung
Albin/Zaza
Alfons
Haider
Georges Mark Seibert
Jacob Aliosha Jorge Ungur
Jean-Michel Timotheus Hollweg
Anne Dindon Anna Rosa Döller
Edouard Dindon Mathias Schlung
Marie Dindon Ines Hengl-Pirker
Jacqueline Ursula Pfitzner
Francis Samuel Türksoy
Leading Team
Regie
Andreas Gergen
Choreografie Faye Heather Anderson
Musikalische Leitung Tom Bitterlich
Bühnenbild Walter Vogelweider
Kostüme Armella Müller von Blon
Studienleitung Günter Fruhmann
„EIN KÄFIG VOLLER NARREN – La Cage aux Folles“
Von 16. Juli bis 22. August 2026
Tickets unter www.seefestspiele-moerbisch.at
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