Bonsoir im „La Cage aux Folles“!

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Premiere, 16. Juli 2026. Am Donnerstagabend öffnete der legendäre Nachtclub „La Cage aux Folles“ für das Premierenpublikum die Türen. Das gleichnamige Stück wurde 1973 in Paris uraufgeführt und wurde in Folge zu einem großen internationalen Boulevard-Hit. Generalintendant Alfons Haider bringt diesen Komödienklassiker erstmals auf die Seebühne Mörbisch. Unter den begeisterten Premierengästen war auch Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der der Seebühne als Open-Air-Musicalbühne einmal mehr das Prädikat „besonders wertvoll“ attestierte. Die fulminante Glitzershow mit Tiefgang ist noch bis 22. August 2026 bei den Seefestspielen Mörbisch zu erleben

v.l.n.r. Mark Seibert, Julia Doskozil, Alfons Haider, Hans Peter Doskozil, Toni Polster

© www.kurtpinter.com

Das Musical „Ein Käfig voller Narren“ ist eine mitreißende Komödie über Liebe, Familie, Toleranz und die Kraft, zu sich selbst zu stehen. Georges(Mark Seibert) und Albin (Alfons Haider) führen gemeinsam einen Nachtclub in Saint-Tropez und leben seit vielen Jahren glücklich als Paar. Ihr harmonisches Leben gerät jedoch gehörig durcheinander, als Georges‘ Sohn Jean-Michel seine Verlobung mit der Tochter eines erzkonservativen Politikers bekannt gibt. Um bei einem gemeinsamen Abendessen einen guten Eindruck zu hinterlassen, soll Albin kurzerhand aus dem Bild verschwinden – doch der Plan entwickelt sich zunehmend zu einem turbulenten Verwechslungsspiel voller Witz, Charme und überraschender Wendungen. Unter dem Titel „Ein Käfig voller Narren – La Cage aux Folles“ präsentieren die Seefestspiele Mörbisch den Broadway-Klassiker in einer spektakulären Inszenierung auf der Seebühne. Mit schwungvollen Musicalmelodien, farbenprächtigen Kostümen, humorvollen Charakteren und mit einer, wie für Mörbisch üblich, beeindruckenden Kulisse erwartet das Publikum am Neusiedler See ein unvergesslicher Sommerabend voller Lebensfreude, Emotionen und glanzvoller Unterhaltung.

Landeshauptmann und Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil: „Mit ‚Ein Käfig voller Narren‘ steht heuer ein Musical auf dem Spielplan der Seefestspiele Mörbisch, das auf unterhaltsame Weise ein Thema aufgreift, das aktueller denn je ist: Vielfalt, unterschiedliche Lebensweisen und der respektvolle Umgang miteinander. Mit Witz, schwungvoller Musik und großer Bühnenwirkung zeigt das Stück, wie verbindend Kultur sein kann und dass wichtige gesellschaftliche Fragen auch mit Leichtigkeit erzählt werden können.

Die Seebühne Mörbisch bietet dafür den idealen Rahmen. Die einzigartige Kulisse am Neusiedler See, aufwendige Inszenierungen und das Engagement zahlreicher Menschen vor und hinter der Bühne machen die Seefestspiele seit Jahrzehnten zu einem kulturellen Aushängeschild des Burgenlandes und zu einem Fixpunkt im heimischen Kultursommer. Mein besonderer Dank gilt Generalintendant Alfons Haider und seinem gesamten Team, die mit großem Einsatz Jahr für Jahr Produktionen von höchster Qualität auf die Bühne bringen. Die Wahl von ‚Ein Käfig voller Narren‘ unterstreicht einmal mehr das Gespür für Musicals, die ein breites Publikum begeistern und zugleich eine Botschaft vermitteln, die weit über den Theaterabend hinausreicht. Ich gratuliere allen Beteiligten herzlich zu dieser gelungenen Premiere!“



Generalintendant Prof. Alfons Haider: „Nach den musikalischen Erfolgen der vergangenen Jahre freue ich mich ganz besonders, unserem Publikum heuer mit ‚Ein Käfig voller Narren‘ eine Komödie voller Herz, Humor und Lebensfreude präsentieren zu dürfen. Dieses Musical begeistert seit Jahrzehnten Menschen auf der ganzen Welt, weil es Unterhaltung mit einer zeitlosen Botschaft verbindet: Liebe, Toleranz und die Offenheit, einander so anzunehmen, wie wir sind. Die Geschichte von Georges und Albin bringt uns zum Lachen, berührt aber gleichzeitig mit ihrer Menschlichkeit und Wärme. Genau diese Mischung macht ‚Ein Käfig voller Narren‘ zu einem ganz besonderen Theatererlebnis. Mein herzlicher Dank gilt unserem großartigen Kreativteam rund um Regisseur Andreas Gergen, Bühnenbildner Walter Vogelweider, den musikalischen Leiter Tom Bitterlich, Kostümbildnerin Armella Müller von Blon und Choreografin Faye Heather Anderson. Gemeinsam mit unserem hervorragenden Ensemble und der einzigartigen Kulisse der Seebühne Mörbisch ist eine Produktion entstanden, die das Publikum am heutigen Abend begeistert, berührt und mit einem Lächeln nach Hause begleitet hat. Ich wünsche allen Gästen, die unsere Produktion heuer noch besuchen werden, ebensolche unvergessliche Stunden bei den Seefestspielen Mörbisch.“



Prominente Gäste von „Ein Käfig voller Narren“

Das Premierenpublikum war von der mitreißenden Vorstellung sichtlich begeistert. Darunter u.a. die Bundesministerin und Bundesminister a.D. Leonore Gewessler, Norbert Darabos, Karl Schlögl und Thomas Starlinger, Landeshauptmann und Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil mit seiner Frau Julia, ehemaliger EU-Kommissar Johannes Hahn mit Gattin Susanne Riess-Hahn, die ehemaligen Landeshauptleute Hans Niessl und Hermann Schützenhöfer, Burgenlands Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner, die Landesrät:innen Daniela Winkler, Heinrich Dorner und Leonhard Schneemann, die Bundesminister a.D. Norbert Darabos und Karl Schlögl, die Präsidentin des Europäischen Ausschusses der Regionen Katta Tüttö, Botschafter:innen der Länder Deutschland, Kroatien, Ukraine, Vietnam und China, Superintendent Robert Jonischkeit, Mörbisch Bürgermeisterin Bettina Zentgraf, der Künstlerische Direktor der Oper im Steinbruch St. Margarethen Daniel Serafin mit seiner Mutter Ingeborg, Landesdirektor des ORF Burgenland Werner Herics, Claudia Priber, Geschäftsführerin der Kultur-Betriebe Burgenland, Dietmar Tunkel vom Burgenland Tourismus, Stefan Ottrubay, Vorstand der Esterházy-Stiftungen, Intendant der Vereinigten Bühnen Wien Christian Struppeck, Staatsintendant vom Münchner Gärtnerplatz Josef Köpplinger, Intendant des Salzburger Landestheater Carl Philip von Maldeghem, Amstetten-Intendant Alex Balga, Schauspieler Ramesh Nair, Dompfarrer Toni Faber, Ex-Kicker Toni Polster, Ex-Miss-World Ulla Weigerstorfer, Musicalstar Nienke Latten, Manager Gery Kessler, Musiker Waterloo, Medienmanager Hans Mahr, die ehemalige ORF-Wetter-Lady Christa Kummer, Filmproduzent Norbert Blecha, Vorstandsvorsitzender der Burgenland Energie Stephan Sharma, Generaldirektor der Casinos Austria Erwin van Lambaart, sowie Tänzer Kathrin Menzinger, Vadim Garbuzov und Willi Gabalier, ORF-Moderatoren Barbara Karlich, Maggie Entenfellner und Sigi Fink u.v.m.





Hauptrollen – Premierenbesetzung

Albin/Zaza Alfons Haider

Georges Mark Seibert

Jacob Aliosha Jorge Ungur

Jean-Michel Timotheus Hollweg

Anne Dindon Anna Rosa Döller

Edouard Dindon Mathias Schlung

Marie Dindon Ines Hengl-Pirker

Jacqueline Ursula Pfitzner

Francis Samuel Türksoy



Leading Team

Regie Andreas Gergen

Choreografie Faye Heather Anderson

Musikalische Leitung Tom Bitterlich

Bühnenbild Walter Vogelweider

Kostüme Armella Müller von Blon

Studienleitung Günter Fruhmann





„EIN KÄFIG VOLLER NARREN – La Cage aux Folles“

Von 16. Juli bis 22. August 2026

Tickets unter www.seefestspiele-moerbisch.at





