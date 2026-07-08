Kassenschlager MAMMA MIA! kehrt 2027 auf die Seebühne Mörbisch zurück

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Mega-Erfolg Reloaded: Publikumsmagnet wird als völlig neue Produktion wiederaufgenommen

v.l.n.r. Alfons Haider, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil

© www.kurtpinter.com

„Mit MAMMA MIA! bringen wir den größten Publikumserfolg der Seefestspiele Mörbisch zurück – allerdings nicht als bloße Wiederaufnahme, sondern als völlig neue Produktion“, kündigt Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil im Zuge der Plakatpräsentation auf der Seebühne am Neusiedler See an. Nach mehr als 183.000 Besucherinnen und Besuchern im Jahr 2023 kehrt das ABBA-Musical 2027 mit neuem Bühnenbild, neuen Kostümen und einer beinahe zur Gänze neuen Besetzung auf die Seebühne zurück. Der optische Eindruck wird also ein gänzlich neuer werden, die Welthits von ABBA bleiben die selben. „Die neue Inszenierung soll auch jene Besucher animieren, noch einmal nach Mörbisch zu kommen, die bereits vor drei Jahren begeistert waren“, erklärt Generalintendant Alfons Haider: „Darüber hinaus wollen wir all jenen Gelegenheit geben, eines der erfolgreichsten Musicals überhaupt bei uns zu sehen, denen wir 2023 absagen mussten, da wir gänzlich ausverkauft waren. Ich schätze, dass wir damals noch mindestens 20.000 zusätzliche Tickets verkaufen hätten können.“



Tatsächlich ist die Seebühne Mörbisch die perfekte Location für dieses Musical. Die mit 3.600 m² riesige Seebühne, das perfekte Sommerfeeling in Mörbisch und die griechische Atmosphäre, die das Bühnenbild verbreitete, ließen schon 2023 herrliche Urlaubsstimmung bei den Besuchern aufkommen. Daran soll sich auch 2027 nichts ändern, im Gegenteil: „Natürlich haben wir aus unserer Erstproduktion von MAMMA MIA! einiges gelernt, was wir 2027 besser oder anders machen wollen. Unser Ziel bleibt aber unverändert: Wir wollen unseren Besucherinnen und Besuchern einen unvergesslichen Sommerabend mit den größten ABBA-Hits bieten – zum Mitsingen, Mittanzen und Genießen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie 2023 bei allen Vorstellungen im großen Finale mit „Dancing Queen“, „Waterloo“ und „Mamma Mia“ über 6.000 begeisterte Besucher aufgesprungen sind und mitgefeiert haben. Ich garantiere unseren Gästen auch für 2027 ein Erlebnis voller Lebensfreude, Glückseligkeit und Emotionen, das unsere erste Produktion bestimmt noch toppen wird,“ verspricht Generalintendant Alfons Haider.



„Der große Erfolg von MAMMA MIA! hat gezeigt, welches Potenzial die Seefestspiele Mörbisch als kultureller und touristischer Leitbetrieb haben. Selbstverständlich wollen wir mit diesem Musical-Welterfolg wieder möglichst vielen ABBA-Fans ein Erlebnis bieten, das noch lange in Erinnerung bleiben wird,“ so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.



Die Premiere ist für den 15. Juli 2027 geplant, die letzte Vorstellung vorerst für den 21. August 2027. Zunächst werden 22 Vorstellungstermine zum Verkauf freigegeben, aber, „sollte es der Kartenverkauf erforderlich machen, können wir noch etliche Zusatztermine ansetzen,“ gibt sich der Landeshauptmann optimistisch.

Der Kartenvorverkauf startet am 17. Juli 2026. Für alle Käufe bis zum 30. September 2026 gibt es einen Frühbucher-Bonus von 15 % (ausgenommen Logenkarten und Karten der Kat.1).



Zum Stück

Das Musical MAMMA MIA! erzählt die Geschichte der alleinerziehenden Donna und ihrer 22-jährigen Tochter Sophie, die kurz vor ihrer Hochzeit das Geheimnis um ihren Vater lüften möchte. Themen wie Liebe, Freundschaft und Familie, Träume und Sehnsucht werden mit den unvergesslichen Welthits von ABBA zu einer mitreißenden Bühnenshow mit viel Humor verwoben. Bereits über 60 Millionen Menschen hat MAMMA MIA! seit seiner Uraufführung 1999 weltweit begeistert.



„MAMMA MIA! – Das Musical“

Von 15. Juli bis 21. August 2027

Premiere: 15. Juli 2027

Vorverkauf-Start am 17. Juli 2026

Tickets unter www.seefestspiele-moerbisch.at