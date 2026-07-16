Kanonenschuss zur Premiere von „Tosca“ in der Oper im Steinbruch in St. Margarethen

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Mit langanhaltendem Applaus feierte Giacomo Puccinis „Tosca“ am Mittwochabend ihre umjubelte Premiere in der Oper im Steinbruch St. Margarethen. Vor ausverkauftem Haus mit rund 5.000 Zuschauern begeistert Joyce El-Khoury als Tosca und Yongzhao Yu in der Rolle des Cavaradossi das Publikum in der eindrucksvollen Naturkulisse. Die Inszenierung entführt das Publikum in eine religiöse Kulisse in das barocke Rom.



In der Mitte steht das Heiligtum



Wer Thaddeus Strassbergers Bühnenwerke schon 2021 mit „Turandot“ und 2024 mit „Aida“ gesehen hat, weiß, dass auf seinen Bühnen immer viel in Bewegung ist. So sorgte auch bei der Premiere von „Tosca“ ein schwingender Weihrauchkessel für Staunen im Publikum. Mit seinen Ideen verwandelt er die Kulisse in ein Rom um 1800. Vor einem neapolitanischen Kriegsschauplatz erhebt sich ein imposantes Kirchenportal, das zum Mittelpunkt des Bühnengeschehens wird.

„Das Bühnenbild eröffnet eindrucksvolle Perspektiven und schafft eine Welt, in der Schönheit und Bedrohung, Macht und Verletzlichkeit stets nebeneinanderstehen, ohne dabei den Blick auf das Menschliche zu verlieren. Gerade in der einzigartigen Umgebung entfaltet ‚Tosca‘ dadurch eine düstere Intensität und emotionale Kraft“, betont Daniel Serafin, Intendant der Oper im Steinbruch.



Im Mittelpunkt stehen die Opernsängerin Floria Tosca und ihr Geliebter, der Maler Mario Cavaradossi, deren Liebe durch politische Verfolgung und die skrupellosen Machenschaften des Polizeichefs Scarpia auf eine harte Probe gestellt wird. Für die Produktion stand erneut ein hochkarätiges weltberühmtes Ensemble auf der Bühne.



Eine internationale Brillanz wie Toscas Krone

Die besondere Strahlkraft der Oper im Steinbruch gründet nicht nur auf der spektakulären Naturkulisse des UNESCO-Welterbes, sondern auch auf ihrem konsequenten Anspruch, Oper auf internationalem Spitzenniveau zu präsentieren. Als Fixpunkt im Opernkalender treten auch in diesem Jahr wieder renommierte Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt auf. So kehrte Joyce El-Khoury, die schon 2023 in „Carmen“ die Hauptrolle gespielt hat, ins Burgenland zurück. Yongzhao Yu gab als Cavaradossi bei der Premiere sein Österreich-Debüt, eine Rolle, die er schon in der Pacific Opera Victoria verkörpert hat. Alternierend übernehmen auch die international gefragten Bror Magnus Tødenes und Adorján Pataki die männliche Hauptrolle. Für die Rolle des Scarpia ergänzen Gevorg Hakobyan, Hansung Yoo und Marco Caria die Internationale Besetzung.



„Seit 1996 werden Opern im Steinbruch St. Margarethen veranstaltet. Mit der Übernahme der Oper im Steinbruch im Jahr 2014 haben die Esterhazy Privatstiftungen Verantwortung für einen außergewöhnlichen Kulturstandort übernommen und ihn seither konsequent weiterentwickelt. Unser Anspruch ist es, internationale künstlerische Exzellenz mit regionaler Identität zu verbinden und damit langfristige kulturelle Strahlkraft zu schaffen. Mit ‚Tosca‘ präsentieren wir eines der großen Meisterwerke der Opernliteratur – ein Werk, das Generationen von Menschen bewegt und dessen enorme Anziehungskraft sich bereits bei der Premiere eindrucksvoll gezeigt hat“ so Stefan Ottrubay , Vorstandsvorsitzender der Esterhazy Privatstiftungen.



Bei der Tosca-Premiere leuchten die Stars und Sterne



„E lucevan le stelle“ – „Und es leuchteten die Sterne“ lautet der Anfang der berühmten Arie des Cavaradossi. Das Stück verbindet Leidenschaft, politische Intrigen, Machtmissbrauch und persönliche Opferbereitschaft zu einem packenden Musikdrama.



Zahlreiche Gäste aus Kultur, Wirtschaft und Politik, darunter Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil mit Gattin, der ehemaligen Bundeskanzler Alexander Schallenberg, Vorstandsvorsitzender der Esterhazy Privatstiftung Dr. Stefan Ottrubay, Franz Patay, Landesrätin Daniela Winkler, ÖNB Gouverneur Martin Kocher und die beiden Vorstände der Esterhazy Privatstiftung Matthias Grün und Michael Gröschl, Danielle Spera, Konstanze Breitebner, Alfons Haider, Maggie Entenfellner, Kurt Mann und viele weitere bekannte Persönlichkeiten ließen sich von einer fulminanten, von Thaddeus Strassberger inszenierten „Tosca“ und den himmlischen Kostümkreationen Giuseppe Palellas in den Bann ziehen.



Puccinis eindringliche Musik entfaltet dabei eine außergewöhnliche emotionale Kraft – von zarten Liebesmomenten bis zu dramatischen Höhepunkten. Die Arie „Vissi d’arte“ ist Teil des zweiten Akts und unterbricht die Handlung für einen Moment, um das Publikum tief in Toscas Seele blicken zu lassen. Der italienische Dirigent Valerio Galli, der dem Publikum bereits mit „Carmen“ unvergessen geblieben ist, schuf gemeinsam mit dem Piedra Festivalorchester, dem Philharmonia Chor Wien und dem Kinderchorensemble der Gumpoldskirchner Spatzen einen Klangraum, der die Tragik und Schönheit von „Tosca“ erlebbar machte.



„Puccinis Musik konnte in ihrer ganzen emotionalen und klanglichen Vielfalt erstrahlen. ‚Tosca‘ fasziniert aber nicht nur musikalisch – es zeigt, wie zutiefst menschliche Konflikte ganze Schicksale für immer verändern. Mit internationaler Opernkunst und der einzigartigen Landschaft des Burgenlands, schafft es die Freiluftbühne das Publikum vom ersten bis zum letzten Akt zu fesseln“, so Rico Gulda, Generalintendant der Esterhazy Privatstiftungen.



Vorschau 2027: Es bleibt italienisch in der Oper im Steinbruch mit Verdis „Rigoletto“



Mit „Rigoletto“ setzt die Oper im Steinbruch vom 14. Juli bis 22. August 2027 ihre Reise durch die großen Werke der italienischen Oper fort. Giuseppe Verdis Meisterwerk erzählt die bewegende Geschichte des Hofnarren Rigoletto, dessen Versuch, seine Tochter vor den Machenschaften des Herzogs von Mantua zu bewahren, in einer Tragödie endet.

Auch im kommenden Jahr bleibt das Erfolgsteam – darunter Thaddeus Strassberger, Valerio Galli und Giuseppe Palella – bestehen.



Wer sich seine Tickets für Rigoletto bereits bis15. Oktober 2026 sichert, profitiert von einem exklusiven Frühbucherbonus von 20 Prozent.





Tickets und Termine

Tickets für „Tosca“ im Steinbruch St. Margarethen können im Ticketbüro pan.event unter T + 43 2682 65 0 65 oder per E-Mail: tickets@panevent.at gebucht werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.operimsteinbruch.at.



