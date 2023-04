Bunter Kulturgenuss im Wonnemonat

+1

Mit einer breiten Palette an erstklassigen KünstlerInnen wird der Mai sicherlich ein unvergessliches Erlebnis für alle Konzert- und KabarettliebhaberInnen: Konstantin Wecker, Die Mayerin und Austropop-Newcomerin Julia Anna laden das Publikum zu außergewöhnlichen musikalischen Performances. Im Genre Kabarett hingegen werden Thomas Maurer, Lainer und Aigner und Nadja Maleh für Lacher im Publikum sorgen. Auf die Kids wartet mit „Lenny der fliegende Hund“ ein amüsantes Kindermusical.

KONZERTE:



KONSTANTIN WECKER präsentiert mit seinem langjährigen Bühnenpartner Jo Barnikel im Kulturzentrum Eisenstadt einen Streifzug durch sein über 50jähriges Schaffen: ein Abend mit kraftvollen Tastenklängen und feinfühliger Poesie. Austropop-Newcomerin und Burgenländerin-Award Gewinnerin JULIA ANNA wird im KUZ Mattersburg ein einmaliges Akustikkonzert mit mehrstimmigem Gesang wiedergeben – eine gekonnte Mischung aus Humor und Tiefgang. DIE MAYERIN geht mit ihrem Album „Liebe“ auf Tour und macht Halt im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt.

KABARETT:

Die Kulturzentren sind aber auch der perfekte Ort für Kabarettabende voller Witz und unbeschwerter Unterhaltung:



Zeitgenosse aus Leidenschaft THOMAS MAURER steht in Mattersburg mit seinem neuen, gleichnamigen Programm an zwei Abenden auf der Bühne. In Oberschützen tragen GÜNTHER LAINER & ERNST AIGNER mit ihrem neuen Kabarettprogramm „einvernehmlich verschieden“ das Licht der Hoffnung in unsere verwirrte Welt. NADJA MALEH feiert indes mit ihrem Programm „Bussi Bussi“ Burgenland-Premiere im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt.

KINDERTHEATER:

Für Kinder steht das amüsante Kindermusical LENNY DER FLIEGENDE HUND am Programm: Ein himmlisches Hundeabenteuer rund um Jenny, deren Herzenswunsch nach einem Hund ganz unerwartet in Erfüllung geht! Doch Hund Lenny ist ganz anders, als Jenny sich das vorgestellt hat…