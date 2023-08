Die Kulturzentren verlängern den Sommer

+1

Musikalische Unterhaltung und zauberhafte Momente für Groß und Klein: Die Kulturzentren Burgenland setzen im September auf ein mitreißendes Veranstaltungsprogramm, das die warmen Sommertage nahtlos in eine Zeit voller kultureller Höhepunkte führt.

TOP OF MUSIC – KONZERT:

Top Hits, top Stimmung! Wir haben das perfekte Konzert für all jene, die den Sommer gerne verlängern möchten. Nach den großen Erfolgen in den Vorjahren gastiert die erfolgreiche Italo-Band INSIEME mit „La Notte Italiana – Italo-Pop nonstop“ erstmals im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt. Das stimmgewaltige Ensemble präsentiert mit viel Leidenschaft, Energie und einer Prise Humor die größten Italo-Pop Hits aller Zeiten. Italo-Feeling pur!

Termin: Sa, 9. September 2023, 19:30 Uhr, KUZ Eisenstadt

KINDERTHEATER:

Wenn BIBI BLOCKSBERG mit ihrem Hexenbesen nach Eisenstadt herbeigeflogen kommt, ist wieder einfach „Alles wie verhext!“. Das beliebte Kindermusical für Kinder ab 4 Jahren verspricht hexischen Spaß für die ganze Familie. Und das Beste daran: Bei diesem Familien-Pop-Musical ist Mitmachen der kleinen und größeren Hexen-Fans im Saal dringend erwünscht – gerne auch verkleidet.

Termin: So, 10. September 2023, 14 & 16:30 Uhr, KUZ Eisenstadt