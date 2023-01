Die schönsten Theater in Wien

+1

Wien ist eine der schönsten Städte der Welt und begeistert sowohl Anwohner als auch Urlauber mit Vielfältigkeit, Kultur und einer imposanten Architektur. Als Theaterstadt von Weltruf findet man natürlich auch viele prächtige Theater, die sich durch die ganze Stadt ziehen. Diese bieten nicht nur von außen einen spektakulären Anblick, sondern begeistern auch mit einer fast schon pompösen Innenausstattung.

Zu den schönsten Theatern gehören unter anderem das Burgtheater, die Staatsoper und das Volkstheater. Wer in Wien lebt oder nur zu Besuch ist, sollte sich unbedingt diese prachtvollen Bauwerke anschauen und eine Aufführung besuchen.

Burgtheater

Das Burgtheater in Wien ist eines der ältesten und renommiertesten Theater in ganz Europa. Die Ursprünge gehen dabei bis ins Jahr 1741 zurück, als die damalige Kaiserin Maria Theresia den Auftrag gab, dieses prächtige Theater zu eröffnen. Heute ist es nicht nur Österreichs Nationaltheater, sondern auch die bedeutendste deutschsprachige Bühne überhaupt.

Kultursuchende finden dort eine breite Palette an Theaterstücken, von klassischen Werken bis hin zu modernen Inszenierungen. Im Sommer dient es zudem als Austragungsort des Tanzfestivals „ImPlusTanz“, das als größtes europäisches Tanzereignis gilt. Das Burgtheater hat eine lange Tradition und ist bekannt für seine hervorragenden Schauspieler und Regisseure.

Staatsoper

Die Wiener Staatsoper ist eines der berühmtesten Opernhäuser der Welt und besticht bereits von außen durch seine prachtvolle Architektur im Stil der Neorenaissance. Eingeweiht wurde das Opernhaus im Jahr 1869 und gilt seitdem als internationale Adresse für Opern aller Art. Aber auch der weltberühmte Wiener Opernball findet hier jedes Jahr statt und zieht dabei in der Regel mehr als 5.000 Gäste an.

Die Staatsoper bietet eine breite Palette an Opern- und Ballettaufführungen, darunter viele der berühmtesten Werke der Operngeschichte. Es ist bekannt für seine hervorragende Akustik und seine prächtigen Bühnenbilder und Kostüme. Aufgrund der zentralen Lage sind weitere Sehenswürdigkeiten wie das Casino Wien nur 200 Meter entfernt. Wer es dennoch nicht ins nahegelegene Casino schafft, der findet auch ein gutes Angebot an Blackjackspielen bei NetBet.

Volkstheater

Dieses imposante Theater wurde 1889 eröffnet und hat sich hauptsächlich auf die Aufführung von deutschsprachigen Dramen und Komödien spezialisiert. Das Volkstheater hat drei Bühnen und bietet ein umfangreiches Angebot an Theaterstücken, von Klassikern bis hin zu zeitgenössischen Werken.

Besucher finden im Theater aber auch die kultige „Rote Bar“, die mit einem ganz besonderen Flair begeistert. Zudem gibt es auch ein charmantes Theatercafé mit Kristalllustern und Samtvorhängen, in dem man sich sprichwörtlich verlieren kann. Das Volkstheater gilt heute als wichtiger Bestandteil der Kultur der Stadt Wien und ist eine beliebte Attraktion für Theaterliebhaber.

Theater in der Josefstadt

Das im Jahr 1788 gegründete Theater in der Josefstadt ist das älteste noch bespielte Theater in Wien. Zu seiner Zeit wurde es mit einer Aufführung von Ludwig van Beethoven eröffnet, der seine Ouvertüre „Die Weihe des Hauses“ selbst dirigierte. Seitdem traten aber auch zahlreiche weitere Dirigenten und Komponisten von Weltruf in dem Theater auf, darunter Richard Wagner und Johann Strauss (Vater).

Im Jahr 1924 erfolgte ein aufwendiger Umbau, bei dem das Theater mit rotem Damast, Goldschmuck und prunkvollen Lüstern versehen wurde. Heute finden bis zu 580 Besucher einen Platz im Theater in der Josefstadt.

Akademietheater

Das Akademietheater ist eines der neueren Theatergebäude und wurde zwischen 1911 und 1913 erbaut. Eröffnet wurde es jedoch erst weitaus später im Jahr 1922 mit der Aufführung von Goethes „Iphigenie auf Tauris“. In den Jahren 1974 und 1999 wurde es darüber hinaus umgebaut und technisch modernisiert, um heute auch den höchsten Ansprüchen gerecht werden zu können.

Das Akademietheater ist eine kleine Spielstätte des Burgtheaters und dient überwiegend als Kammerspielbühne. Dabei gibt es ein breites Angebot von verschiedenen Aufführungen, aber vor allem zeitgenössische Stücke sowie Gegenwartsdramatiker machen die Bühne für jüngeres Publikum sehr interessant.