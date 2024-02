Erfolg für Mörbischer „Lady”: Zwei Publikumslieblinge engagiert und erste Zusatzvorstellungen fixiert

+1

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Intendant Alfons Haider präsentierten heute mit Marika Lichter als „Mrs. Higgins” und Herbert Steinböck als „Alfred Doolittle” zwei absolute Publikumslieblinge als Ensemblemitglieder der heurigen Produktion „My Fair Lady – Das Musical”. Weiters verkündeten sie die erfreulichen Vorverkaufszahlen: 71.300 Tickets sind verkauft und 50.300 reserviert. Aus diesem Grund wurden bereits zwei Zusatzvorstellungen angesetzt, für die ab 8. Februar Karten erhältlich sein werden. Auch in diesem Sommer gilt also: Wer das einzigartige Flair der Seefestspiele Mörbisch erleben möchte, sollte sich zeitnah Karten sichern. Bis zum 26. Februar kann man sich auch noch als Statistin oder Statist bewerben.

Von 11. Juli bis 17. August 2024 wird unter dem Titel „My Fair Lady – Das Musical“ eine gegenwartsnahe Version des Klassikers auf der Seebühne präsentiert, die dafür in das pulsierende London von heute verwandelt wird. Musicalstar Mark Seibert wird dabei in die Rolle des Professor Higgins schlüpfen und Anna Rosa Döller, die Sophie der letztjährigen Erfolgsproduktion MAMMA MIA!, wird als „Lady” das Publikum verzaubern. Die Rolle der Mrs. Higgins wird Sängerin, Schauspielerin und Musikmanagerin Marika Lichter übernehmen, Kabarettist und Schauspieler Herbert Steinböck wird als Alfred Doolittle zu sehen sein.



Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: „Mit der Besetzung von „My Fair Lady – das Musical” sorgt Intendant Alfons Haider mit Marika Lichter und Herbert Steinböck neben dem Engagement von Mark Seibert und Anna Rosa Döller einmal mehr für eine Überraschung. Ich freue mich sehr, auch diese beiden Publikumslieblinge bei uns im Burgenland begrüßen zu dürfen! Die aktuellen Verkaufszahlen sind für mich ehrlich gesagt keine große Überraschung, sondern viel mehr eine schöne Bestätigung für die exzellente Arbeit, die in Mörbisch geleistet wird. Ich bin absolut davon überzeugt, dass unsere Seebühne, die zu den größten Open-Air Bühnen Europas zählt, auch 2024 wieder ein besonderes Erlebnis für die Besucherinnen und Besucher der Seefestspiele bieten wird.”



Generalintendant Alfons Haider: „Ich bin sehr glücklich, dass wir mit Marika Lichter und Herbert Steinböck zwei weitere große Namen für unsere „Lady“ gewinnen konnten. Mit ihrer Bühnenerfahrung, ihrem Charme und ihrer großen Beliebtheit bilden sie mit Mark Seibert und Anna Rosa Döller ein geniales Gespann, das unser Publikum begeistern wird – neben ihren einzigartigen Charakteren freue ich mich natürlich auch ganz besonders auf ihre komödiantischen Qualitäten! Auf Grund der aktuellen Vorbereitungen kann ich jetzt schon garantieren, dass die Seefestspiele Mörbisch auch 2024 ein Highlight des österreichischen Kultursommers werden. Alleine das Bühnenbild von Walter Vogelweider, das wir am 12. März im Wiener Marriott präsentieren, wird eine einzigartige Attraktion! Wer übrigens Teil unseres Teams werden und die Seefestspiele hautnah miterleben möchte, ist herzlich eingeladen, sich bis 26. Februar bei uns zu bewerben – wir suchen aktuell noch Statistinnen und Statisten.”



Bewerbungen Statisterie

Gesucht werden 15 Damen und 10 Herren für verschiedene stumme Rollen. Musikalität, gutes Rhythmusgefühl und Beweglichkeit sowie zeitliche Verfügbarkeit sind Voraussetzung. Es gibt keine Altersbeschränkung. Bitte Bewerbungen mit Foto, Kontaktdaten und Vorstellungsvideo (max. 2 Minuten) bis 26.02.2024 an Simone Kraft senden: statisterie.seefestspiele@gmx.at



Vertiefende Infos zu Marika Lichter und Herbert Steinböck

Über das Stück

Eliza Doolittle stammt aus ärmlichen Verhältnissen und beherrscht nicht einmal ordentlich ihre Muttersprache. Sie ist von der Gesellschaft ausgeschlossen und lebt davon, Souvenirs auf den Straßen Londons zu verkaufen. Professor Henry Higgins trifft in der U-Bahn auf das störrische Mädchen und macht es sich zur Aufgabe, Eliza in eine feine Dame zu verwandeln und ihr gesamtes Leben zu verändern. Die „Lady“ wird mit Welthits wie „Es grünt so grün“, „Ich hätt´getanzt heut´Nacht“ und „In der Straße, mein Schatz, wo du lebst“ in einer einzigartigen Inszenierung auf einer der größten Open-Air Bühnen Europas alle in ihren Bann ziehen.