Finale der Jubiläumsausstellung: Ticket-Aktion für BurgenländerInnen

+1

Bis 11. November ist die Jubiläumsausstellung auf der Friedensburg Schlaining anlässlich 100 Jahre Burgenland mit dem Titel „Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte” noch zu sehen, bevor die Ausstellungsflächen bis ins Frühjahr 2024 neu entwickelt werden. Der kommende Monat bietet also die letzte Gelegenheit, die 850 Objekte rund um die Burgenländische Identität noch zu entdecken. Alle Burgenländerinnen und Burgenländer erhalten deshalb ab sofort 50% Rabatt auf jedes gekaufte Ticket, um die Jubiläums-Schau noch vor ihrer Schließung erleben zu können.



Stadtschlaining hat sich in den letzten Jahren durch die Austragung der Jubiläumsausstellung anlässlich 100 Jahre Burgenland als Hotspot des kulturellen, touristischen und wissenschaftlichen Lebens des Burgenlandes etabliert. Das „Jahrhundertprojekt“ Jubiläumsausstellung ist längst zur Erfolgsgeschichte geworden. 50.000 BesucherInnen waren am Beginn für die Dauer der Ausstellung prognostiziert. Tatsächlich haben in den vergangenen 26 Monaten an die 140.000 Menschen die Friedensburg Schlaining besucht, davon rund 100.000 die Jubiläumsausstellung.

Burg- und Ausstellungskoordinator Norbert Darabos: „Ich möchte alle Burgenländerinnen und Burgenländer, die es bis jetzt nicht geschafft haben, die Ausstellung zu besuchen, herzlich einladen, bis 11. November noch zu uns auf die Friedensburg zu kommen – einen Monat lang gibt es noch die letzte Gelegenheit, dieses „Jahrhundertprojekt“ in dieser Form zu erleben.“

Nach dem Landesfeiertag werden die Ausstellungsflächen der Friedensburg bis ins Frühjahr 2024 neu entwickelt. Es werden Bereiche für Zeitgeschichte frisch konzipiert und Raum für Sonderausstellungen und die DNA der Burg, nämlich das Thema Frieden, geschaffen. Außerdem wird im Untergeschoß ein neues Burgmuseum entstehen.

Über die Jubiläumsausstellung

Die vor 750 Jahren erstmals urkundlich erwähnte Friedensburg ist nach umfassender Sanierung Austragungsort der Jubiläumsausstellung „Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte“. Im Zentrum dieser Ausstellung zum 100-jährigen Geburtstag, der 2021 gefeiert wurde, stehen vor allem die Menschen. Die Schau erzählt die Erfolgsgeschichte vieler Generationen, die im Burgenland gelebt und gearbeitet haben und rückt packende Lebensgeschichten und Erinnerungen burgenländischer Persönlichkeiten in den Mittelpunkt. Mit 850 Objekten von über 120 Leihgeberinnen und Leigebern in 160 Vitrinen sowie 30 Medienstationen wird die heimische Geschichte anschaulich erzählt. Momente, als das Burgenland im Rampenlicht des Weltgeschehens stand, wie etwa während des Ungarnaufstands 1956, beim Fall des Eisernen Vorhangs 1989 oder bei der Flüchtlingskrise 2015, zählen genauso zum Repertoire der Ausstellung, wie die eindrucksvolle Entwicklung des Burgenlandes, von einer rückständigen Gegend hin zu einer der innovativsten und lebenswertesten Regionen Europas. Auch die kulturelle, sprachliche und religiöse Vielfalt findet in der Jubiläumsausstellung, die bis 11. November 2023 zu sehen ist, ihren Platz: der Audio-Guide bietet eine Führung nicht nur in deutscher und in englischer Sprache, sondern auch auf Ungarisch, Kroatisch, Romanes und in Gebärdensprache an.

Kommende Veranstaltung:

KLANGherbst 6. bis 9.11.2023 – Friedensburg Schlaining als Klangzentrum https://klangherbst.com/