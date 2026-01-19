Freiburger Barockorchester eröffnet Konzertjahr 2026 im Schloss Esterházy

+1

Mit kräftigem Applaus wurde vergangenen Samstag das Konzertjahr 2026 im Schloss Esterházy in Eisenstadt eingeläutet. Gemeinsam mit dem Freiburger Barockorchester unter der Leitung von Gottfried von Goltz eröffnete Nicolas Altstaedt als Solist am Cello die diesjährige classic.Esterhazy Konzertreihe.

Erfolgreiches Konzert zum Jahresbeginn



Knapp zwei Wochen nach Jahreswechsel öffnete der Haydnsaal im Schloss Esterházy für das kommende Konzertjahr feierlich seine Türen. Gestartet wurde der musikalische Abend mit Joseph Haydns Sinfonie Nr. 52 in c-Moll aus dessen „Sturm und Drang“-Periode. Anschließend erklang das Konzert für Violoncello und Orchester in C-Dur von Antonín Kraft. Das Grande Finale bildete Mozarts meisterhafte „Prager Sinfonie“.



„Mit viel Energie und neuer Motivation sind wir in das Konzertjahr 2026 gestartet. Einen besseren Auftakt als mit Nicolas Altstaedt und dem Freiburger Barockorchester im Haydnsaal hätte es kaum geben können. Voller Vorfreude blicken wir nun den zahlreichen inspirierenden und kunstvollen Momenten entgegen, die dieses Jahr bereithält“, so Rico Gulda, Generalintendant der Esterhazy Privatstiftung.



Kommende musikalische Glanzpunkte



Das nächste Highlight der diesjährigen musikalischen Darbietungen im Schloss Esterházy lässt nicht lange auf sich warten: Vom 20. bis 22. März findet in Eisenstadt bereits zum vierten Mal das Streichquartettfestival quartetto plus statt. Internationale Quartette wie Opus13 und das Isidore String Quartet präsentieren musikalische Meisterleistungen aus den unterschiedlichsten Epochen. Ebenfalls live zu erleben wird ein Quartett sein, welches aus der europaweiten Plattform zur Förderung junger Streichquartette MERITA entstanden ist, das Sonoro Quartet.



Mit dem Europakonzert der Berliner Philharmoniker am 1. Mai im Haydnsaal gastieren Spitzenmusikerinnen und -musiker in Eisenstadt, welche das musikalische Erbe von Haydn, Strawinski, Tschaikowski und Beethoven vor Ort und im Rahmen einer TV-Übertragung auf ZDF und ARTE darbieten werden.



Am 10. Mai begeistert Eva Gevorgyan am Klavier gemeinsam mit dem Chamber Orchestra of Europe beim Konzert zum Muttertag im Schloss Esterházy. Erklingen werden Haydns „Abschiedssinfonie“, Chopins Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 und Felix Mendelssohn Bartholdy „Schottische“ Sinfonie Nr. 3.



Vom 18. bis 21. Juni feiert heuer das Chorfest im Schloss Esterházy Premiere. Beginnend mit einem Workshop für Jugendliche mit Johannes Hiemetzberger und dem Chorus sine nomine, einem Konzert des Chorus Juventus mit dem Pannonischen Jugendorchester und dem Abschlusskonzert am 20. Juni mit dem finnischen Vokalensemble Rajaton bietet dieses Fest eine Bandbreite musikalischer Exzellenz für erfahrene und neugierige Musikbegeisterte.



Auch dieses Jahr lädt Intendant Julian Rachlin zum HERBSTGOLD – Festival nach Eisenstadt ein: Anlässlich von zehn Jahre HERBSTGOLD – Festival und fünf Jahre Intendanz Julian Rachlin gastieren von 16. bis 26. September erneut Musikerinnen und Musiker aus aller Welt im Haydnsaal. Startenor Rolando Villazón, Cellist Pablo Ferrándes, Pianistin Gabriela Montero und Julian Rachlin selbst sowie viele Künstlerinnen und Künstler mehr, verzaubern auf einer Reise zwischen Intimität und Weltbühne die musikalische Wahrnehmung der Besucher und Besucherinnen.



Den musikalischen Abschluss gestaltet in diesem Jahr die Pannonische Weihnachtsgala unter der künstlerischen Leitung von Ferry Janoska. Gemeinsam mit prominenten Gästen darf hier das musikalische Jahr 2026 gefeiert und zugleich auf die vorweihnachtliche Zeit eingestimmt werden.



