Hochkarätige Kulturschmankerl

+1

Im September beginnt im Burgenland nicht nur die Weinernte, sondern auch der vor Vielfalt strotzende Kulturherbst. Hier die Highlights auf einen Blick.

Mit viel Humor starten die Kulturzentren in den Häusern in Eisenstadt, Mattersburg, Oberschützen und Güssing in den September. Auf die Gäste warten zwei hochkarätige Kabarettabende mit Kabarettist und Kinderarzt Omar Sarsam bzw. mit der unvergleichlichen Lydia Prenner-Kasper. Auch die liebevolle Kindertheater-Inszenierung Conni – das Zirkus Musical verspricht einen lustigen Nachmittag für die jungen Theaterfans.

theater

Eine besondere Konzertveranstaltung findet in der erst kürzlich wiedereröffneten ehemaligen Synagoge Kobersdorf statt: Shlomit Butbul, kosmopolitische Sängerin und Schauspielerin, singt und erzählt in ihrer Muttersprache Hebräisch & Jiddisch. Auf das Publikum wartet eine Matinee voller Überraschungen, aber ganz von Herzen! Begleitet wird sie von Reinhard Micko (Klavier), Peter Gabis (Percussion) und Sascha Lackner (Bass).



Ein weiterer Konzert-Tipp für alle musikaffinen Gäste: Im Rahmen des Güssinger Kultursommers tritt Ausnahmemusikerin Allegra Tinnefeld mit ihrer Band im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf auf. Das erfrischend-sympathische Multitalent wird von Flip Philipp (erster Schlagwerker bei den Wiener Symphonikern), Christian Eberle (Schlagwerker und Preisträger von nationalen und internationalen Wettbewerben), und Joachim Tinnefeld (freischaffender Bassist bei zahlreichen renommierten Orchestern) begleitet.





Programmübersicht:



ALLEGRA TINNEFELD & BAND – Live-Konzert

Samstag, 3. September 2022, 19:30 Uhr, Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf



SHLOMIT BUTBUL – Wo Frieden ist, wird Liebe sein

Sonntag, 18. September 2022, 11:00 Uhr, ehemalige Synagoge Kobersdorf



OMAR SARSAM – Sonderklasse

Mittwoch, 21. September 2022, 19:30 Uhr, Kulturzentrum Oberschützen



LYDIA PRENNER-KASPER – Damenspitzerl

Freitag, 23. September 2022, 19:30 Uhr, Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt



CONNI – DAS ZIRKUS MUSICAL – Musicalspaß mit der beliebten Kinderbuchfigur

Sonntag, 25. September 2022, 14:00 und 16:30 Uhr, Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt