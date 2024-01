Kino auf Schloss Esterházy

+1

The Dressmaker ist ein australisches Komödien-Drama aus dem Jahr 2015. Der Film erzählt die Geschichte einer Femme fatale (gespielt von Kate Winslet), die in ihr altes Dorf zurückkehrt, um sich ihre Mutter zu kümmern. Später rächt sie sich für das in ihrer Jugend erlittene Leid an den reuelosen Dorfbewohnern.

FILM: The Dressmaker – Die Schneiderin

Mittwoch, 31. Jänner 2024, 19.30 Uhr

Empiresaal, Schloss Esterházy

Einlass ab 18.30 Uhr

Karten ab 2 Wochen vor der Veranstaltung im Vorverkauf: Trafik Illedits, Hauptstraße 24, Eisenstadt

Reservierungen unter 0676 7857487 (Reservierung gilt bis 19 Uhr)