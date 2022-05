Kino auf Schloss Esterhazy

+1

Der Verein „KINO Eisenstadt“ lädt wieder zur Filmvorstellung auf Schloss Esterházy. Am Mittwoch, dem 8. Juni, wird der heitere Film „Book Club – das Beste kommt noch“ gezeigt.

Die US-amerikanische Komödie aus dem Jahr 2018 handelt von vier Frauen, die in ihrem monatlichen Buchclub erkennen, dass „Fifty Shades Of Grey“ auch im Alter von 60 Jahren noch ein hochinteressantes Buch sein kann. In den Hauptrollen sind Diane Keaton und Jane Fonda zu sehen.

Wo: Schloss Esterhazy, Empiresaal

Wann: 8. Juni 2022

Beginn 19:30 Uhr, Einlass 18:30 Uhr

Cafe Maskaron geöffnet ab 17:30 Uhr

Karten im Vorverkauf ab 25. Mai 2022 – Trafik Illedits, Hauptstraße 24, Eisenstadt

Karten an der Abendkasse – Tel.Nr. 0676 / 785 7487