Passion im Steinbruch: Emmaus – Geschichte eines L(i)ebenden feierte Premiere

Nach tausenden Vorbereitungsstunden und hunderten Online- und Präsenzproben war es am Donnerstag, dem 26. Mai 2022, endlich soweit. Mit einem Jahr coronabedingter Verzögerung feierte „Emmaus – Geschichte eines L(i)ebenden“, die Neuinszenierung der Passionsspiele St. Margarethen, ihre Uraufführung auf der Ruffinibühne im Steinbruch St. Margarethen vor großem Publikum. Neben Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Landtagspräsidentin Verena Dunst konnte der Spielleiter der Passionsspiele, Pfarrer Richard Geier, auch zahlreiche kirchliche Würdenträger, darunter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics, Kardinal Christoph Schönborn und den Apostolischen Nuntius Erzbischof Pedro López Quintana, sowie den Hausherrn, Esterhazy-Generaldirektor Stefan Ottrubay, begrüßen.

Jesus-Darsteller Rupert Kugler, „Maria“ Iris Klemenschitz, „Maria Magdalena“ Julia Zeitler, „Judas“ Markus Waha und alle anderen Sprechrollen-Darsteller erweckten in der Inszenierung von Militärdekan Alexander M. Wessely, untermalt von der ergreifenden Musik des musikalischen Leiters Thomas J. Steiner und unterstützt von Hunderten LaiendarstellerInnen und HelferInnen die Geschichte vom Leben, Lieben, Leiden und der Auferstehung Jesu Christi zum Leben und zogen das Publikum mitten in ihre Neuinterpretation dieser universellen Geschichte hinein.



Die heurige Passion im Steinbruch, „Emmaus – Geschichte eines L(i)ebenden“, ist eine Neuinszenierung nach dem Textbuch von Spielleiter und Ortspfarrer Richard Geier. Er sieht Jesus als „Provokateur, der das alte Gottesbild zertrümmern und den Menschen ein Neues ins Herz legen wollte..“ Die Passionsspiele von St. Margarethen, die es seit 1926 gibt, stoßen mit einem neuen Text von Richard Geier, einer neuen Bühne, neue Kostüme und Militärdekan Alexander M. Wessely als neuem Regisseur die Tür für eine ansprechende Verbindung von Historie und persönlicher Betroffenheit auf. Als verbindendes Element zwischen den Szenen und dem Heute fungieren die zwei Emmausjünger.



Neu ist auch ein Teil der Kostüme: Jesus, die Apostel und Emmausjünger werden für die neue Produktion der Passionsspiele St. Margarethen von der Höheren Lehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik Mödling eingekleidet. Die neuen, frischen Designs, die auch den aktuellen Charakter der Geschichte vom Leben, Leiden und Nachwirken Jesu Christi wiederspiegeln, wurden von den Schülerinnen und Schülern unter der Leitung von Klassenvorständin Cornelia Bleich – die selbst aus St.. Margarethen stammt, entworfen.



Passionsspiele mit Herz

Für St. Margarethen sind die Passionsspiele eine Herzensangelegenheit. Ein großer Teil des finanziellen Erlöses der Spiele wird für wohltätige Zwecke verwendet. So wurden durch die Passionsspiele beispielsweise der Um- und Neubau des Pfarrkindergartens, die Renovierung der Pfarrkirche, der Bau von Behindertenwohn- und Altenpflegeheimen, die Katastrophenhilfe, Missionsprojekte sowie karitative und soziale Projekte unterstützt. Der erste Spendenbetrag der diesjährigen Passionsspiele ging an die Ukraine-Hilfe des Landes Burgenland, für die Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Rahmen der Premiere einen Spendenscheck in Höhe von 3.000 Euro entgegennehmen durfte.



Angepasste Vorstellungstermine

Gespielt wird auf der Ruffinibühne bis 10. Juli an allen Wochenenden und Feiertagen. So können Besucher der Passion im Steinbruch heuer erstmals direkt an den für die Passion so zentralen Feiertagen wie Christi Himmelfahrt, Fronleichnam und Pfingsten die Geschichte vom Leben, Lieben, Leiden und der Auferstehung Christi auf sich wirken lassen.



Weitere Vorstellungstermine 2022:

Samstag, 28. Mai 2022

Sonntag, 29. Mai 2022

Donnerstag, 16. Juni 2022 (Fronleichnam)

Samstag, 04. Juni 2022

Sonntag, 05. Juni 2022 (Pfingstsonntag)

Montag, 06. Juni 2022 (Pfingstmontag)

Samstag, 11. Juni 2022

Sonntag, 12. Juni 2022

Samstag, 18. Juni 2022

Sonntag, 19. Juni 2022

Samstag, 25. Juni 2022

Sonntag, 26. Juni 2022

Samstag, 02. Juli 2022

Sonntag, 03. Juli 2022

Samstag, 09. Juli 2022

Sonntag, 10. Juli 2022

Beginn ist jeweils um 15 Uhr.



Kartenreservierungen sind möglich per E-Mail an tickets@passio.at, über die Internetseite www.passio.at sowie im Passionsspielbüro, Kirchengasse 22, 7062 St. Margarethen im Burgenland.