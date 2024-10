Mascha Kaléko-eine literarische Wiederentdeckung

+1

am 26.Oktober im Kulturforum Eberau.

1907 im – damals österreichischen- Galizien geboren, machte Mascha Kaléko in Berlin der 30er Jahre Furore als feministische Autorin und Journalistin. Ihre satirisch- ironischen Gedichte und Chansontexte wurden damals in der literarischen Boheme viel gelesen. 1938 musste sie in die USA fliehen, von wo sie 1966 nach Israel emigrierte. An ihre Vorkriegserfolge konnte sie nicht mehr anknüpfen, 1975 starb sie vereinsamt in Zürich.

Die Wiener Schauspielerin Ingeborg Schwab, hat ein Programm zusammengestellt, das uns mit dem Werk dieser, zu Unrecht vergessenen, Dichterin bekanntmacht . Ihre szenische Lesung findet am 26. Oktober um 19:30 Uhr im Kulturforum in Eberau statt.

VVK Karten ( € 15) bei verbindlicher Reservierung unter 0664 46 43 238 oder office@kufos.at Abendkasse: € 18