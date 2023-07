+1

Lesung und Gespräch mit Johanna Sebauer



MI, 26. Juli 2023, 19:00 Uhr

Literaturhaus Mattersburg

Das Literaturhaus Mattersburg lädt zur Österreich-Premiere von Johanna Sebauers Debüt „Nincshof“.



Selbst in einem kleinen Dorf im Burgenland aufgewachsen, erzählt Johanna Sebauer in ihrem Roman von drei Männern an der österreichisch-ungarischen Grenze, die versuchen, ihr Dorf in Vergessenheit geraten zu lassen, um in Ruhe leben zu können. Mit der Unterstützung der alten Erna Rohdiebl und mit dem Auftauchen neuer Bewohner aus der Stadt nimmt ein turbulenter Sommer seinen Lauf. – Ein Sommerbuch voller Augenzwinkern und feiner Nachdenklichkeit – und vor allem auch mit Blick auf „uns“.



Bei schönem Wetter findet die Lesung mit „Pustztafeigen“, Bagl und Sommerspritzern im Freien statt!

Vor Ort wird es einen Büchertisch von buchwelten Emmer geben.



Eintritt: Freie Spende. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at Auch ohne Anmeldung können Sie an der Veranstaltung teilnehmen, es werden ausreichend Sitzplätze vorbereitet