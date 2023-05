Kostümflohmarkt in Mörbisch erzielt 10.680 Euro für den Sterntalerhof

+1

Am 14. und 15. April 2023 fand am Festspielgelände der Seefestspiele Mörbisch ein einzigartiger Kostümflohmarkt statt, der sich eines regen Zuspruchs erfreute und auch einen erheblichen Betrag von 10.680 Euro für den Sterntalerhof sammelte. Die Veranstaltung bot eine einzigartige Gelegenheit, in die Welt des Theaters und der Fantasie einzutauchen. Der Spendenerlös wurde heute, 24. Mai 2023, von Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil, Generalintendant Alfons Haider und Festspieldirektor Dietmar Posteiner an den Geschäftsführer des Sterntalerhofs Mag. Harald Jankovits übergeben.

Über die letzten Jahrzehnte haben sich zahlreiche handgeschneiderte Kostüme, Requisiten und Accessoires angesammelt, die beim Flohmarkt in Mörbisch gegen eine freie Spende ergattert werden konnten. Die Besucherinnen und Besucher hatten die Möglichkeit, aus einer breiten Auswahl an liebevoll gestalteten Kostümen zu wählen und dabei echte Schätze zu entdecken. Von pompösen Kleidern und Röcken über feine Herren-Hemden, Hosen und Anzüge, Schlichtem oder Ausgefallenem, bis hin zu diversem Kopfschmuck und Hüten, war für jeden Geschmack etwas dabei. Sie stammten u.a. aus Produktionen wie „Gräfin Mariza“, „Die lustige Witwe“, „Das Land des Lächelns“ und „Der Bettelstudent“. Als Highlight wurden auch einige Kostüme des letztjährigen Musicals „Der König und Ich“ angeboten.



Das dahinterstehende Ziel, Spenden für den Sterntalerhof zu sammeln, kam bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern sehr gut an und brachte schließlich den bemerkenswerten Betrag von 10.680 Euro zustande. Der Sterntalerhof ist eine gemeinnützige Einrichtung, die sich der Betreuung und Unterstützung schwerkranker Kinder und deren Familien widmet. Der gesammelte Betrag wird dazu beitragen, den Sterntalerhof in seiner wichtigen Arbeit zu unterstützen und Familien in schwierigen Zeiten beizustehen.



Generalintendant Alfons Haider: „Wir sind überwältigt von der großartigen Resonanz, die wir mit dem Kostümflohmarkt erhalten haben.“



Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil: „Es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Kultur in unserem Land auch einen Beitrag zu sozialen Projekten leisten kann. Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern.“



Geschäftsführer Sterntalerhof Mag. Harald Jankovits: „Im Namen des Sterntalerhofs bedanke ich mich herzlich bei den Seefestspielen Mörbisch und den großzügigen Spenderinnen und Spendern für ihren Einsatz und ihre Unterstützung. Die Spende von 10.680 Euro wird direkt dazu beitragen, den Sterntalerhof in die Lage zu versetzen, weiterhin lebensverändernde Dienstleistungen für Familien mit schwerkranken Kindern anzubieten.“



Festspieldirektor Seefestspiele Mörbisch Dietmar Posteiner: „Der Kostümflohmarkt in Mörbisch war nicht nur ein Fest der Kreativität und des Ausdrucks, sondern auch ein bewegendes Beispiel dafür, wie eine Interessensgemeinschaft zusammenkommen kann, um anderen zu helfen.“